民主黨正式通過解散及清盤決議 即日結束運作 黨產捐工權會

民主黨今日(14日)舉行特別會員大會，以117票贊成、4票白票，正式表決通過解散及清盤決議，剩餘資產將捐給由劉千石任主席的工業傷亡權益會。主席羅健熙表示，「民主黨今日會結束」，該黨成立30年來參與及見證社會變遷，曾經歷過成功、亦面對過挫敗，時代更替令民主黨今日「無奈要畫上句號」；感謝曾投票支持或批評民主黨的市民，相信民主黨的信念及堅持，已在香港的歷史上留下一筆。

擬任陶君行作清盤人

據了解，民主黨今次特別會員大會議決內容包括，將清盤後黨內剩餘資產，轉移至工業傷亡權益會，該會主席為立法會前議員劉千石；擬任命的清盤人亦是陶君行。至於何時完成清盤，羅健熙稱無特別詢問清盤人，期望1年內可完成，若有剩餘資產將給予工業傷亡權益會。