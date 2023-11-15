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2023-11-15 04:31:56
日報

民主黨競投維園年宵攤位後被DQ 羅健熙：對取消資格感詫異

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民主黨 維園年宵

民主黨參與維園年宵多年。(資料圖片)

維園年宵競投推出乾貨攤位，惟有民主黨派職員成功投得攤位後，在簽約時被食環署職員引用競投規則，拒絕與他們簽訂特許協議；該攤位須重新競投。民主黨主席羅健熙對結果感到失望，又指該黨僅派出職員競投時，無表明是代表民主黨，並指原想透過攤位與巿民接觸，不期望可以賺錢，對食環署取消資格感詫異。署方暫未回覆傳媒就取消資格原因的查詢。

羅健熙表示民主黨職員以私人身份成功競投維園年宵1號乾貨攤位，其後他向食環署職員提供身份證及填寫個人資料時，署方即引用參與競投的條件和規則第10H條，指政府有權拒絕與投得攤位的人士簽訂特許協議，並毋須交代原因。

羅續指，民主黨副主席伍凱欣昨日以個人名義競投維園年宵，亦在成功競投後被取消資格；不揣測政府是否掌握「黑名單」。他表示，黨內中委會將商討下一步行動，但稱多年來均是參與維園年宵，未必考慮其他地點；預計即使借用其他人投得的攤檔成功「擺檔」，民主黨亦會因「掛個招牌出來」便面對同類情況。

另外，大學三年級的Alfred以1萬2千元投得近天后的乾貨攤位；透露攤檔會出售原創桌遊。他又表示，對生意額有信心，因為行年宵為港人傳統，不擔心受港人北上消費影響。被問到今年年宵設國安相關條款會否影響產品設計，Alfred承認條款為他們帶來壓力，因為「唔知佢(政府)個標準拿捏喺邊度」，究竟何為有問題須要查詢；但會按自身想法設計產品。

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