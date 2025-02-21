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2025-02-21 14:15:34

民主黨解散｜李家超無回應 民建聯斥咎由自取 葉劉：失去社會代表性(更新)

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行政會議召集人葉劉淑儀。(資料圖片)

行政會議召集人葉劉淑儀。(資料圖片)

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創黨歷史超過30年的民主黨，昨晚（20日）召開中委會商討未來路向後，黨主席羅健熙宣布該黨將解散，召開會員大會投票。行政長官李家超今日(21日)出席立法會新春午宴後被追問民主黨擬解散一事，但無任何回應。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀在社交平台表示，過去二十多年無論作為官員或議員，「一直目睹民主黨成員在議會內外不斷製造麻煩」，認為民主黨落得解散結果「是咎由自取」，奉勸「無謂再浪費僅餘黨員的時間，讓他們早日尋找新出路」。

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葉劉淑儀昨晚在社交平台稱不少記者問她對民主黨解散有何感想：「過去二十多年無論作為官員或議員，我一直目睹民主黨成員在議會內外不斷製造麻煩；破壞社會秩序、癱瘓議會運作，該黨後來更越演越烈，成為『逢中必反』的亂港份子，因此我對他們近年不斷流失支持者、在當下社會失去代表性，一點也不感到意外。」

葉劉淑儀續指如今民主黨已是「窮途末路」，其結果可說是「咎由自取」：「我覺得該黨「與其『苟延殘喘』，倒不如及早解散，撇脫點劃上句號，無謂再浪費僅餘黨員的時間，讓他們早日尋找新出路。」

對國家安全及香港社會穩定造嚴重損害

民建聯認為，民主黨過去路線越走偏激，對國家安全及香港社會穩定造嚴重損害，宣布解散絕對是咎由自取，再次說明反中亂港無出路，從政者必須堅定維護國家安全及香港穩定，才能促進社會發展和市民福祉，為國家和香港作出應有貢獻。

民建聯指出，民主黨在危害國家安全及破壞香港社會穩定的各項事件中，一直都是主要的推手及參與者，包括長期在立法會以拉布等手段，嚴重阻礙政府施政；在2019年的反修例風波中，民主黨成員支持「黑暴」加劇社會動盪和不安；而民主黨亦勾結外部勢力，進行反中亂港活動，又參與非法「初選」，意圖癱瘓特區政府運作，圖謀攬炒香港。民主黨這些行為嚴重危害國家安全，違反法律法規，對香港的政治穩定、經濟發展和社會和諧，造成了極大的破壞。

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李華明收「中間人」傳話：歷史任務已完結

民主黨創黨成員李華明向傳媒表示，透露最近收到「中間人」傳話訊息，表明「民主黨歷史任務已完結」，12月立法會選舉無法參選，政黨存在價值是零，他相信反修例事件後，中央連溫和民主派也難容忍，故無奈決定解散。

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