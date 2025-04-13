民主黨解散｜特別會員大會通過授權中委會跟進解散 或明年才完成解散

創黨逾30年的民主黨，今日(13日)召開特別會員大會，討論是否授權中央委員會進一步跟進民主黨解散事宜。逾百名會員出席，超過九成通過授權中央委員會進一步跟進解散事宜。
主席羅健熙在記者會指，將開始處理財務和行政安排，但未有召開處理解散的會員大會時間表，將按部就班處理，形容「好難特別快，亦不會特別拖慢」。
清盤至解散有程序 本年度未必完成處理
羅健熙表示，要召開會員大會才能展開清盤程序，獲得四分三出席者通過後，清盤人會處理民主黨的帳戶直至歸零。其後再召開一次會員大會，讓清盤人交代已完成的工作，再向公司註冊處處理文件才完成清盤程序。
他續指，有計算過民主黨資產數目，會按章則處理；餘下資金將捐贈理念相近的本港團體或慈善團體，不會考慮捐給海外團體。民主黨副主席莫建成表示，從清盤到解散還有一段程序，未必在今個年度完成處理。
今日下午多名民主黨成員到達民主黨位於太子的總部，包括民主黨主席羅健熙、副主席莫建成、前主席劉慧卿前副主席李華明等。
民主黨中央委員會日前開會商討前路。羅健熙在記者會指，中委會通過成立小組，跟進民主黨解散和清盤前期工作，釐清財政及法律問題，處理行政、財務及會員大會安排。小組由羅健熙、副主席莫建成及秘書長梁永權組成。