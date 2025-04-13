民主黨解散｜特別會員大會通過授權中委會跟進解散 或明年才完成解散

主席羅健熙在記者會指，將開始處理財務和行政安排，但未有召開處理解散的會員大會時間表，將按部就班處理，形容「好難特別快，亦不會特別拖慢」。

清盤至解散有程序 本年度未必完成處理

羅健熙表示，要召開會員大會才能展開清盤程序，獲得四分三出席者通過後，清盤人會處理民主黨的帳戶直至歸零。其後再召開一次會員大會，讓清盤人交代已完成的工作，再向公司註冊處處理文件才完成清盤程序。

他續指，有計算過民主黨資產數目，會按章則處理；餘下資金將捐贈理念相近的本港團體或慈善團體，不會考慮捐給海外團體。民主黨副主席莫建成表示，從清盤到解散還有一段程序，未必在今個年度完成處理。

今日下午多名民主黨成員到達民主黨位於太子的總部，包括民主黨主席羅健熙、副主席莫建成、前主席劉慧卿前副主席李華明等。