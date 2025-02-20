民主黨解散｜羅健熙：中委會通過成立小組跟進　解散須黨員75%同意

民主黨中央委員會今日(20日)晚上開會商討前路。主席羅健熙見記者交代會議結果，指中委會通過成立小組，跟進民主黨解散和清盤前期工作，釐清財政及法律問題，處理行政、財務及會員大會安排。小組由羅健熙、副主席莫建成及秘書長梁永權組成，由於「解散非恆常所認知可作出決定的」，小組會須尋找律師和清盤人協助，未來工作會適時公布。 羅健熙提到，一直未有機會諮詢黨員，為「要係新聞先知解散」感到非常抱歉；他又指解散民主黨須有75%黨員同意，民主黨現時有400會員，過去的會員大會有約100名會員出席；他估計會有會員不同意，甚至反對解散，而是否解散民主黨，最終決定權在會員手上。

羅健熙不評論坊間說法 羅健熙透露在會議上，出席的中委都以平常心去處理，各人都有各種情緒及想法，但一致決定要對會員負責，於是決定成立小組處理解散事宜。被問到解散的原因，羅健熙表示不評論坊間說法，指民主黨在營運上並不欠缺資金，但在審視過現時的政治環境等因素後，才有此決定；「我地好希望服務香港市民，喺香港呢個地方付出，但係有啲決定我哋都需要去做」，強調每位黨員都珍惜黨的存在。解散是否因為未來選舉機會不大，他表示在出作決定時並沒有考慮選舉，亦未曾去接觸相關人士。

至於民主黨解散對香港的影響，他稱過去一段好長時間得到市民信任，民主黨才可以走到今天，而自己對香港人有信心，「 相信香港市民有能力自己面對困境」。 葉劉：民主黨可說是咎由自取 曾擔任保安局局長的行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀表示，過去20多年無論作為官員或議員，都一直目睹民主黨成員在議會內外不斷製造麻煩，破壞社會秩序、癱瘓議會運作，其後更愈演愈烈成為「逢中必反」的亂港分子，因此對於民主黨近年不斷流失支持者、在當下社會失去代表性，一點也不感到意外。葉劉淑儀又說，民主黨窮途末路的結果「可說是咎由自取」，認為與其「苟延殘喘」倒不如及早解散，「撇脫點劃上句號」，讓僅餘黨員早日尋找新出路。