民主黨解散｜葉劉斥「逢中必反」咎由自取：失去社會代表性

創黨歷史超過30年的民主黨，昨晚（20日）召開中委會商討未來路向後，黨主席羅健熙宣布該黨將解散，召開會員大會投票。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀在社交平台表示，過去二十多年無論作為官員或議員，「一直目睹民主黨成員在議會內外不斷製造麻煩」，認為民主黨落得解散結果「是咎由自取」，奉勸「無謂再浪費僅餘黨員的時間，讓他們早日尋找新出路」。

葉劉淑儀昨晚在社交平台稱不少記者問她對民主黨解散有何感想：「過去二十多年無論作為官員或議員，我一直目睹民主黨成員在議會內外不斷製造麻煩；破壞社會秩序、癱瘓議會運作，該黨後來更越演越烈，成為『逢中必反』的亂港份子，因此我對他們近年不斷流失支持者、在當下社會失去代表性，一點也不感到意外。」