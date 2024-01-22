民安隊少年團 致力培育更多出色的青少年領袖

民眾安全服務隊（民安隊）是政府轄下的輔助部隊，一直秉承「救急扶危，服務社會」的精神，盡心盡力服務市民。旗下民安隊少年團於1968年成立，至今已有超過55年歷史。少年團由當初只有2個支隊和200名男團員，發展成今天共有5個中隊及4032名男女團員的青少年制服團體。

民安隊少年團生活多元化，透過體能訓練、露營遠足活動、團體遊戲、領袖訓練，令青少年學習與人相處，提升表達技巧，增強溝通能力，加強自信心，擴闊眼界，令他們的課餘時間更充實。除基本訓練外，少年團積極探索不同類型的新興活動，當中不乏虛擬實境操作及體驗，另外航拍機訓練亦令少年團生活增添不少樂趣。近年少年團更積極推動國家安全教育，全面採用中式步操和升旗方法，也舉辦不少參觀活動和內地交流團，幫助下一代認識國情和國家最新發展，提升國民身分認同，日後為香港、為國家出一分力。