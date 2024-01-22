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2024-01-22 07:30:00

民安隊少年團 致力培育更多出色的青少年領袖

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民眾安全服務隊（民安隊）是政府轄下的輔助部隊，一直秉承「救急扶危，服務社會」的精神，盡心盡力服務市民。旗下民安隊少年團於1968年成立，至今已有超過55年歷史。少年團由當初只有2個支隊和200名男團員，發展成今天共有5個中隊及4032名男團員的青少年制服團體。

民安隊少年團生活多元化，透過體能訓練、露營遠足活動、團體遊戲、領袖訓練，令青少年學習與人相處，提升表達技巧，增強溝通能力，加強自信心，擴闊眼界，令他們的課餘時間更充實。除基本訓練外，少年團積極探索不同類型的新興活動，當中不乏虛擬實境操作及體驗，另外航拍機訓練亦令少年團生活增添不少樂趣。近年少年團更積極推動國家安全教育，全中式步操和升旗法，也舉辦不少參觀活動和內地交流團，幫助下代認識國情和國家最新發展，提升國民身分認同，後為香港、為國家出

少年團儀仗隊

社區服務

水上活動

民安隊少年團致力訓練年青人成為堅毅律、滿懷信、勇於承擔、樂於奉獻的良好公。培養良好品德及個人價值觀。展望在往後的子，少年團能與時並進，繼往開來，勵更多青少年「律己自強，發揮潛能，擴闊視野，服務社群」，培育更多出色的青少年領袖。

民安隊全年接受招募，歡迎有志在工餘或課餘時間一展所長，服務社會的市民加入。心動不如行動，立即瀏覽以下網頁，了解詳情和報名！

成人隊：
https://eform.cefs.gov.hk/form/cas002/tc/

少年團：
https://eform.cefs.gov.hk/form/cas001/tc/

交流計劃

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