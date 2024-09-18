民安隊鍾氏古屋開放日 展示農業及生活用品文物

區家盛：活動別具意義

荃灣民政事務專員區家盛致辭時表示，這次活動別具意義，讓市民不但可同賀國慶，更可探索民族根源，認識歷史文化，使傳統得以留存後世，發揚光大。他鼓勵市民一起努力保護和傳承珍貴的文化遺產。荃灣鄉事委員會主席邱錦平亦指，民安隊圓墩營是一個充滿活力的訓練場所，也是民安隊以至香港社會一個重要的未來人才搖籃。民安隊希望藉今次開放日，讓市民親身欣賞歷史建築和文化遺珍，弘揚民族精神。

歷史可追溯至1780年

鍾氏古屋位於荃灣青龍頭圓墩村，其歷史可追溯至1780年代。圓墩一帶土地以往是鍾氏家族生活和耕作的地方，直至1973年，政府將該土地撥給民安隊作訓練場所，並沿用至今；鍾氏古屋則在1981年經活化成為民族博物館，並在2010年獲評為三級歷史建築。現時，鍾氏古屋仍保留昔日建築特色，而屋內也保留過去的農業用具和生活用品等文物。