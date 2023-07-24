民建聯伙驗樓師學會 檢驗港島東高危三無大廈

近日發生多宗樓宇石屎剝落事件，甚至擊傷途人。民建聯聯同香港驗樓師學會宣布展開「掃雷行動」，利用「快速紅外熱成像掃描RIT儀」及無人機等科技，檢驗港島東的高風險三無大廈。立法會議員梁熙指，行動發現有即時石屎剝落風險的樓宇，會通報政府部門。他同時呼籲市民如發現有高風險樓宇，亦可通知他們，以進行外牆檢查。

香港驗樓師學會創會會長余力生表示，「快速紅外熱成像掃描RIT儀」可檢測樓宇外牆的漏水情況及冷熱對比，如果發現溫度異常，可能代表樓宇有空鼓的情況。同時亦會運用檢測石屎硬度的石屎槍檢測樓宇外牆風險，如發現異常，會作下一步檢查。如需檢測高樓大廈亦可配合無人機使用「快速紅外熱成像掃描RIT儀」，減少傳統驗樓搭棚需要的時間及成本。

僅一般驗樓價錢十分一

學會指，市民或業主立案法團亦可聯絡學會進行外牆檢查。而一般檢驗樓宇的費用可達5萬至20萬不等；使用「快速紅外熱成像掃描RIT儀」則只需約十分之一至五分之一的價錢，視乎樓宇面積；但如其他異常情況(如結構問題)，會需要專家重點再測，則須有其他收費。