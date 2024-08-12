民建聯倡劏房最低面積至少7平方米 期望社會稱分間單位為「共享房屋」 (陳芷晴攝)

政府計劃取締劣質劏房，民建聯建議以計分制制定執法計劃，包括建議劏房面積不少於7平方米、主要起居空間高度不少於1.8米、廚廁分隔等。 民建聯今日舉辦「告別劏房」記者會，公布在今年4至6月期間，在深水埗、油尖旺及九龍城訪問劏房戶，研究發現大部分劏房位於樓齡達50年或以上的樓宇，大部分單位屬於板間房，面積少於100呎，當中30%單位面積更是不足50呎，大部分受訪者贊成取締劣質劏房。 七旬翁居80呎天台組合屋 屋內達攝氏38度 現年70多歲的周先生獨居於80呎的天台組合屋，住了7、8年，經常日曬雨淋、有滲水情況、有鼠患問題。屋內常達攝氏38度高溫，他經常需到公園乘涼。業主接獲屋宇署通知，須在半年內清拆天台屋，周先生面臨迫遷。其實周先生在期間曾獲派2次公屋單位，不過因他本身患有腸癌及白內障，出行不便，慣於居住在深水埗區及在區內覆診，而拒絕獲編派的偏遠單位。

至於劏房住戶陳女士一家4口住在深水埗劏房，月租3,500元的單位面積約100呎，不足以放兩張床，丈夫日常要「打地舖」。陳女士表示天氣涼時會在家煮食，但天氣炎熱根本不能煮食，「一開爐就唞唔到氣」，所以日常會到社區客廳煮食、讓小朋友玩樂及做功課。她表示小朋友最重要，希望居住環境大些，有地方讓小朋友活動。

民建聯倡劏房最低面積至少7平方米 期望社會稱分間單位為「共享房屋」 (陳芷晴攝)

鄭泳舜：應設劏房登記制度 立法會議員鄭泳舜指全港有11萬個劏房單位，估計當中2、3萬屬劣質劏房，「唔係好適合人居住」。他認為應設劏房登記制度，更易掌握全港劏房整體情況。另一民建聯立法會議員陳學鋒建議設計分制，「計分制唔係好事，愈高分愈劣質」，應先取締僭建、明顯有結構安全、不符政府地契條款的劣質劏房。政府可設立例如1年過渡期，如業主在期間無改善劏房環境則予以取締。民建聯建議劏房面積不少於7平方米，按政府統計處數據顯示，本港2021年有10,170個（9.5%）劏房樓面面積少於7平方米；主要起居空間高度不少於1.8米，杜絕所有「閣仔房」及「樹窿房」；廚廁分隔；劏房不應設於僭建露台、走廊、天台等。

期望社會稱分間單位為「共享房屋」 民建聯期望若當局能於2025年內完成劏房登記制，希望立法實施後2至3年內，所有可合法出租的劏房應已基本符合最低住用標準。而隨著執法行動的開展，期望在2029年或之前，市面上再沒有不符標準的劣質劏房，為免出現負面標籤，期望社會可逐步棄用「劏房」的稱號，並將合規已登記的分間單位，稱為較中性的「共享房屋」。