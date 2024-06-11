民建聯倡啟德島設中醫藥養生體驗中心 推廣中醫藥體驗文化

推動旅遊業是本港發展大方向，如何吸引旅客亦成一大議題。民建聯倡議將傳統中醫藥文化加入旅遊元素，於啟德島新發展區設立「中醫藥養生體驗中心」，透過中醫藥體驗把中華文化推廣國際，讓旅客及市民感受到與前「不一樣」的香港。立法會議員兼民建聯政策委員會主席葛珮帆表示，香港是全球壽命最長地區之一，相信與香港人注重中醫藥飲食養生文化有關，故十分值得向世界推廣。

民建聯倡議的啟德島中醫藥養生體驗中心由三項元素組成，郵輪碼頭二樓分別設有(1)中醫「治未病」體檢中心；(2)中醫養生美容館及(3)中醫藥文化館，碼頭天台可闢為中草藥園。