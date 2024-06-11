民建聯倡啟德島設中醫藥養生體驗中心 推廣中醫藥體驗文化

推動旅遊業是本港發展大方向，如何吸引旅客亦成一大議題。民建聯倡議將傳統中醫藥文化加入旅遊元素，於啟德島新發展區設立「中醫藥養生體驗中心」，透過中醫藥體驗把中華文化推廣國際，讓旅客及市民感受到與前「不一樣」的香港。立法會議員兼民建聯政策委員會主席葛珮帆表示，香港是全球壽命最長地區之一，相信與香港人注重中醫藥飲食養生文化有關，故十分值得向世界推廣。
民建聯倡議的啟德島中醫藥養生體驗中心由三項元素組成，郵輪碼頭二樓分別設有(1)中醫「治未病」體檢中心；(2)中醫養生美容館及(3)中醫藥文化館，碼頭天台可闢為中草藥園。
梁熙：啟德島將別開生面
立法會議員梁熙指，適逢啟德體育園即將啟用，預期將帶動當區發展，加上民建聯九龍城團隊早前提出善用啟德方艙用地和中醫藥養生體驗中心，預期啟德島勢將展現一番新景象，他相信無論對市民及旅客而言，將會是別開生面，令人印象深刻。
本港存中醫藥旅遊景點
身兼香港註冊中醫學會長的立法會議員陳永光補充，現時本港有不少別具特色的傳統醫藥館、博物館和草藥公園等，都甚有潛質打造成中醫藥旅遊景點，值得向旅客及香港下一代推廣及傳承。而立法會議員陳學鋒亦認同，中西區現存多項值得推廣的中醫藥文化旅遊景點，包括上環藥店街、醫學博物館，灣仔藍屋等。
民建聯相信，中心設立後不但有助推動香港特色旅遊發展，更可具體地弘揚中國文化及配合國家長遠發展策略；加上「中心」作為中藥市場銷售資訊交流平台，大可發揮「產業集群」效應，此外「中心」同時提供中醫治療服務，市民也可透過中醫體檢來增加個人對自我身體情況有更深入了解，可為基層醫療奠定基礎。