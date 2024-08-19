民建聯倡天橋底興建氣膜體育館等簡約體育設施 紓緩體育場地不足

港隊在巴黎奧運奪得歷史佳績，掀起體育熱潮。面對本港體育場地不足的問題，民建聯建議在天橋底等閒置用地，興建氣膜體育館等簡約體育設施。 民建聯今日舉行記者會，公布在上月25日至8月14日訪問471名市民。35%市民認為最會降低運動意欲的因素是無時間，13.5%認為是無場地。另外，19%市民表示最想香港增設羽毛球場館，其次14%想增設游泳池，8%想增設劍擊館。62%市民贊成政府推出電子運動消費券，資助市民多做運動。

倡天橋底興建氣膜體育館 民建聯曾於今年初收集18區對增設康體設施的意見，留意到深水埗、堅尼地城、鰂魚涌、葵盛、將軍澳、北區、甚至長洲，都有增建和重建游泳池的需要。民建聯又指位於沙田的體育學院發展空間有限，當局可考慮為體院物色分校選址，以提供更多訓練場地予運動員。而今屆奧運新增了不少運動項目，例如3人籃球賽移師至戶外場地進行。民建聯立法會議員鄭泳舜提議物色一些地標式建築、海濱地段、天橋底等閒置用地，例如荔枝角寶輪街、通州街前臨時街市天橋底及屯馬綫元朗站天橋底，以近年在海外及內地盛行的氣膜建築結構或大型帳篷等方式，興建一些「簡約體育設施」，可紓緩場地不足的問題，又能讓更多賽事在不受天氣影響下移師戶外舉行。

部分運動員認為現時資助金額過低，民建聯建議檢討體院現時「精英訓練資助」之下，各級運動員的資助和津貼金額，特別是可以研究調整「精英丙」及「成年隊」運動員類別的資助金額及年期。民建聯認為可鼓勵政府、公營機構或商界從精英運動員中物色人選，招聘他們為機構代言人，可增加運動員收入，也可以讓精英運動員獲更多市民支持，帶動與選手或其體育項目相關的產業發展。