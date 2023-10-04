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2023-10-04 19:44:19

民建聯倡東九龍綫接駁啟德安達臣　逾九成受訪市民同意興建新集體運輸系統

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啟德郵輪碼頭早前被揭交通問題存在已久。(資料圖片／蘇文傑攝)

啟德郵輪碼頭早前被揭交通問題存在已久。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府現正探討在九龍東興建東九龍綫高架捷運系統，計劃今年完成研究。民建聯觀塘支部今年5月以問卷訪問超過1,100人，約93%受訪市民同意引入「雲巴」、「智軌」或巴士快速系統等，並有逾八成半受訪者建議把將重置發展的觀塘碼頭，發展成運輸交匯處並接駁往啟德一帶。民建聯建議新的九龍東新集體運輸系統走線，應覆蓋啟德郵輪碼頭和啟德體育園等。

盼東九龍綫接駁油塘站

民建聯指，引入新的集體運輸系統有助改善九龍東目前經常塞車的情況，又指油塘、茶果嶺、安達臣新發展區和啟德人口持續增加，希望東九龍綫可延長至安達臣新發展區和啟德新區等，並接駁現有港鐵油塘站。

民建聯建議東九龍綫延伸至安達臣新發展區。(資料圖片) 民建聯建議政府興建集體運輸系統連接啟德和觀塘碼頭。(資料圖片) 民建聯促擬建的東九龍綫要連接現有港鐵油塘站。(資料圖片／陳奕釗攝) 現時觀塘裕民坊公共運輸交匯處採用「人車分隔」概念。(資料圖片／陳奕釗攝) 民建聯調查發現，逾九成受訪市民同意興建九龍東新集體運輸系統。(民建聯提供)
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促觀塘碼頭新總站參考裕民坊「人車分隔」

觀塘碼頭公共運輸交匯處現正進行改建工程，毗鄰土地亦將騰出作商業設施發展。民建聯建議當局把握時機，在一帶興建多項不同類別的公共交通總站，規劃成新的公共運輸交匯處，並應附設發展泊車轉乘站，方便區內外居民乘搭公共交通或私家車前往啟德一帶。

民建聯又提到，當局可參考同區裕民坊公共運輸交匯處的模式，在新總站採用「人車分隔」概念。該黨並指，其建議的走線包括連接啟德郵輪碼頭、啟德體育園等，既可解決郵輪碼頭長年面對的交通問題，亦可讓遊客有一個整體的體驗，帶動觀塘和啟德「活」起來。

另建議興建黃大仙延綫經慈雲山

此外，民建聯建議東九龍綫增設黃大仙延綫，途經鑽石山、富山邨、慈雲山學校村和慈雲山，加強黃大仙山區的交通接駁，解決慈雲山和富山邨一帶存在已久的交通問題。

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