民建聯倡活化防空洞作旅遊點　土署︰空間狹小局限大

國務院港澳辦主任夏寶龍提出「無處不旅遊」概念，民建聯多位中西區區議員倡議活化區內防空洞作旅遊點，指出區內曾於戰時使用的廢置隧道超過20條，主要分佈在金鐘、中環、上環、半山區、山頂、石塘咀、堅尼地城及摩星嶺等地，現多為廢棄或爲政府放置雜物用途。民建聯議員建議將中西區防空洞活化為酒窖、餐廳和旅遊景點等，亦可舉辦展覽教育年輕人歷史，或租予非政府組織作社區服務。
民建聯議員指出，位於南區壽臣山深水灣徑的八個防空洞，其中六個曾於2005 年在保持文物歷史價值的條件下，改建爲紅酒酒窖，餘下兩個改裝爲會所餐廳，參考外國，有將防空洞改建爲葡萄酒培訓中心、咖啡館和博物館等例子。
土署︰隧道內部狹小 活化局限大
土木工程拓展署回應指，現存在中西區區內已知的廢置隧道共有 28 條，而廢置隧道內部一般十分細小狹窄，若要活化轉為其他用途，會受到相當大的局限，而因隧道廢置多年，活化前必須先進行詳細勘察和評估，以確認是否需要進行適當工程。
該署資料顯示，28條廢置隧道中，只有位於摩星嶺和、山頂香港電訊站和山頂夏力道的3條隧道仍可進入，另外3條隧道由路政署定期維修，餘下22條隧道的入口不被發現，或已被填封或拆除。
翻查資料，中西區區議會曾於2011年成立工作小組研究活化防空洞。