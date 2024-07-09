民建聯倡活化防空洞作旅遊點　土署︰空間狹小局限大

國務院港澳辦主任夏寶龍提出「無處不旅遊」概念，民建聯多位中西區區議員倡議活化區內防空洞作旅遊點，指出區內曾於戰時使用的廢置隧道超過20條，主要分佈在金鐘、中環、上環、半山區、山頂、石塘咀、堅尼地城及摩星嶺等地，現多為廢棄或爲政府放置雜物用途。民建聯議員建議將中西區防空洞活化為酒窖、餐廳和旅遊景點等，亦可舉辦展覽教育年輕人歷史，或租予非政府組織作社區服務。

民建聯議員指出，位於南區壽臣山深水灣徑的八個防空洞，其中六個曾於2005 年在保持文物歷史價值的條件下，改建爲紅酒酒窖，餘下兩個改裝爲會所餐廳，參考外國，有將防空洞改建爲葡萄酒培訓中心、咖啡館和博物館等例子。