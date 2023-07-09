民建聯倡落馬洲支綫管制站延長開放　深圳灣香園圍應擴至全日運作

本港與內地恢復正常通關半年，民建聯建議延長落馬洲支綫管制站開放時間、把深圳灣和香園圍管制站擴展至24小時通關等，同時提議在新管制站落實「合作查驗」等安排，使旅客只需要排一次隊便可完成兩地出入境手續等，希望方便兩地居民通關、方便港人在內地發展、生活和居住等。
建議羅湖及落馬洲支綫周末延長開放
民建聯就兩地通關提出19項建議，包括把落馬洲支綫管制站的服務時間延長至凌晨12時，即與羅湖管制站看齊，並建議兩個管制站於周六、日及公眾假期延長開放至凌晨2時，又促請政府盡快把深圳灣管制站擴展至24小時運作，以及長遠把香園圍管制站客運和貨運改為全日開放，以達致深圳東部、中部和西部均有全日通關口岸的總體布局。
促新管制站採「合作查驗」模式
至於日後興建、重建或改造的管制站，民建聯建議可採用「合作查驗」的通關模式，使旅客只需排一次隊、檢查一次證件，便可完成兩地出入境手續。接駁交通方面，民建聯提議把連接港鐵羅湖站及落馬洲站的東鐵綫車費下調、延長連接港珠澳大橋的深宵NA線巴士營運時間等。
身兼全國人大常委的民建聯主席李慧琼表示，初步與保安局交流後對方反應相當正面，惟有關建議並非香港單方面可實施，她日後會就此在人大的平台上反映，以及聯絡中聯辦，希望推動有關安排。民建聯其他建議包括優先發展香園圍管制站周邊土地、開放沙頭角中英街、研究增設水路管制站配合深圳將設立的「南澳」、「梅沙」水路口岸。