民建聯倡落馬洲支綫管制站延長開放　深圳灣香園圍應擴至全日運作

本港與內地恢復正常通關半年，民建聯建議延長落馬洲支綫管制站開放時間、把深圳灣和香園圍管制站擴展至24小時通關等，同時提議在新管制站落實「合作查驗」等安排，使旅客只需要排一次隊便可完成兩地出入境手續等，希望方便兩地居民通關、方便港人在內地發展、生活和居住等。

建議羅湖及落馬洲支綫周末延長開放

民建聯就兩地通關提出19項建議，包括把落馬洲支綫管制站的服務時間延長至凌晨12時，即與羅湖管制站看齊，並建議兩個管制站於周六、日及公眾假期延長開放至凌晨2時，又促請政府盡快把深圳灣管制站擴展至24小時運作，以及長遠把香園圍管制站客運和貨運改為全日開放，以達致深圳東部、中部和西部均有全日通關口岸的總體布局。