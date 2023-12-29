民建聯公布年度漢字候選名單 「興運選民簡旅夜守復治」10字入圍

民建聯舉行「香港年度漢字評選2023」活動，今日（29日）公布10個候選漢字，分別是「興」、「運」、「選」、「民」、「簡」、「旅」、「夜」、「守」、「復」、「治」。市民可透過民建聯的微信公眾號，於明年1月1日至2月1日進行投票，選出最能代表2023年感受或社會狀況的年度漢字。民建聯會抽出5名幸運兒，會獲得一部華為Mate 60 Pro手機（256GB），30個安慰獎會獲得價值300元的惠康超市禮劵。

10個字各有不同寓意，並與今年發生的社會事件有關。民建聯解釋「興」是代表與香港過去一年擺脫疫情困擾，經濟逐漸向好，正處於由治及興的關鍵時刻；「運」是今年港隊在世界大學生運動會及杭州亞運取得好成績；「選」是剛剛過去的區議會選舉大致暢順，對香港推進提升治理能力，實現良政善治的目標有著重要作用；「民」是要以民為本、改善民生；「簡」是簡約公屋，希望市民盡快上樓。

「旅」是旅行、旅居，疫後港人外遊意欲有增無減，北上旅遊成為新消費模式。；「夜」是政府推出香港夜繽紛活動，點亮香港夜經濟；「守」是落實一國兩制，堅守《基本法》，才能保障香港長期繁榮穩定；「復」是代表香港已走出新冠疫情，全面步入復常；「治」是治理，說明《港區國安法》落實後，香港由亂轉治。