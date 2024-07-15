民建聯再辦「政道」課程　陳克勤：港需更多「識變」治政人才

民建聯今(15日)宣布，將於10月中舉辦「政道–治政理念研習課程2024」(「政道2024」)，是民建聯相隔3年後，再次舉行有關課程。參與講課的民建聯主席、立法會議員陳克勤指，香港需要更多像夏寶龍主任說「積極識變、應變、求變」的治政人才，團結一致拼經濟，謀發展，促進民生福祉，是該黨再次舉辦「政道」課程的原因。
名額50人明起報名 或酌情加額
民建聯在2021年首次舉辦「政道」課程，當時超過360人報名，但名額本約50人，形容反映十分熱烈，結果決定酌情取錄69人。陳克勤指，當年舉辦「政道」時，香港剛實施了《港區國安法》，立法會通過了完善選舉制度的條例草案，令香港走到「由亂到治」的重要時刻；而現時香港已在今年3月實施《維護國家安全條例》，象徵全面踏上「由治及興」的又一新征程，舉辦「政道2024」，就是要學員掌握治政理念，積極識變、應變、求變，培養服務國家和香港的有志之士，為國家及香港貢獻力量，實現「由治及興」。
陳克勤指政道是一個跨階層、跨派別，公開招生的課程，歡迎不同階層、不同派別的愛國人士報讀。他指出雖然名額只有50個，但如果報名踴躍，不排除跟隨上次的做法，增加名額，以吸納更多優秀人才。
課堂14節學費5000元 當年不少學員進入政府
報名期由明日(16日)起至8月15日，須提交證件相、學歷證明副本，及一份約1,000字，題為「香港由治及興所面對的問題」的文章，名額為50人。報名人士需有志於服務社會，認同愛國愛港的理念﹑持有本港認可學士學位或以上學歷以及擁有不少於3年工作經驗，並需經遴選委員會初步審核與面試取錄，學費5,000元。
課程在10月12日開始，逢星期六於民建聯總部(北角英皇道 83 號聯合出版大廈 16 樓)舉行，共有14節，分為政治(5節)、經濟(5節)、外交(2節)及變局案例(2節)四大單元。講者方便將邀請前特首梁振英、前全國人大常委譚耀宗、行政會議召集人葉劉淑儀、民建聯主席陳克勤、學者雷鼎鳴，以及中共廣東省委黨校經濟學教研部教授彭春華等。
根據民建聯提供的資料，2021年的69名政道舊生中，不少學員已進入政府﹑議會及社會不同機構，包括5人加入了政府的問責團隊，1人當選全國人大代表，7人當選立法會議員及超過20人成為區議員，他們都以學習所得服務市民，發揮所長。上屆課程舊生、立法會議員梁熙表示，當時政道的同學是來自各界精英，課堂內外都積極學習討論，大大擴闊了他的視野。