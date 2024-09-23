民建聯列中西區23青苔黑點批易生意外　區內4年接96宗投訴

上環荷李活道至太平山街的一段水巷

天雨不斷，路面濕滑，易生意外。民建聯中西區區議員上月底於發現區內不少行人路和樓梯滋生青苔，天雨時易生意外，統計區內共23個青苔黑點，其中西營盤第三街和荷李活道均有4個黑點。食環署表示，2020年至今共接獲 96宗區內有關行人路及樓梯青苔的投訴。

民建聯多位中西區區議員上月22日至30日巡查及記錄中西區行人路及樓梯青苔的分布情況，整理出區內23個青苔黑點，質疑中西區不少行人路處於草叢或斜坡旁，容易滋生青苔，公眾 樓梯亦因長期缺乏清洗而積聚青苔，每逢雨天特別濕滑，除影響環境衛生，更容易導致意外。