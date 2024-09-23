民建聯列中西區23青苔黑點批易生意外　區內4年接96宗投訴

天雨不斷，路面濕滑，易生意外。民建聯中西區區議員上月底於發現區內不少行人路和樓梯滋生青苔，天雨時易生意外，統計區內共23個青苔黑點，其中西營盤第三街和荷李活道均有4個黑點。食環署表示，2020年至今共接獲 96宗區內有關行人路及樓梯青苔的投訴。
民建聯多位中西區區議員上月22日至30日巡查及記錄中西區行人路及樓梯青苔的分布情況，整理出區內23個青苔黑點，質疑中西區不少行人路處於草叢或斜坡旁，容易滋生青苔，公眾 樓梯亦因長期缺乏清洗而積聚青苔，每逢雨天特別濕滑，除影響環境衛生，更容易導致意外。
倡洗街承建商主動上報
民建聯統計的23個青苔黑點，不少位於上環和西營盤，其中西營盤第三街和荷李活道均分別有4個青苔黑點。民建聯要求洗街承辦商需匯報青苔問題嚴重的地點，並主動安排清洗。
食環署表示，2020年至今，署方共接獲96宗區內有關行人路及樓梯青苔的投訴，涉羅便臣道、卑利街、嘉咸街、太平山街和荷李活道等，而清洗街道人員洗刷有關地方時，會一併清理青苔，若發現有大廈外牆滴水、街道消防栓漏水或路面破損導致積水等導致青苔滋長的情況，會採取適當跟進行動或轉介相關部門處理。
民建聯記錄中西區行人路及樓梯青苔黑點位置
- 西半山堅道 97 號恩典樓對出鴨巴甸街行人路
- 堅尼地城新海旁 23 號卿旺大廈門口
- 堅尼地城加多近街 37 號加多近山後巷
- 堅尼地城爹核士街 8 號泓都 3 座後巷
- 堅尼地城卑路乍街 48, 48A 及 50 號大廈門口對出行人路
- 堅尼地城卑路乍街與西祥街 2 號轉角位
- 醫院道西營盤賽馬會診所外
- 西營盤佐治五世公園醫院道斜路外行人路
- 上環差館上街英皇第二小學至中西區聖安多尼學校的樓梯
- 上環荷李活道 186 號荷李活大樓門口
- 上環城皇街
- 上環荷李活道 152 至 154 號及四方街 21 號大廈門口
- 上環太平山街 5-9 號對出樓梯
- 上環城皇街與永利街交界
- 上環荷李活道至太平山街的一段水巷
- 上環荷李活道至太平山街的一段東街兩旁行人路樓梯
- 西營盤高街與東邊街交界高雅閣外斜路
- 西營盤郵政局對出一段行人路
- 西營盤薄扶林道 23 號對出行人路
- 西營盤第三街 138 號麗景閣對出行人路
- 西營盤第三街 142-150 號仁信大廈對出行人路
- 西營盤第三街 152-158 號華達閣對出行人路
- 西營盤第三街遊樂場對出行人路