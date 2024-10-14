民建聯將成立「人才高地」辦公室　支援來港人才

特區政府積極「搶人才」，民建聯宣布將成立「人才高地」辦公室，在人才在港工作、生活所面臨的實際問題等入手，提升他們來港、留港的誘因，以望提升香港國際競爭力。

民建聯今日舉行記者會，宣布下月將在炮台山成立「人才高地」辦公室，會與民建聯總部位處同一棟大廈。民建聯副秘書長葉文斌指很多人才帶同家人來香港，很注重子女在港教育問題。他舉例雖不少香港學校面對收生空缺，但大家都想爭奪名校學位，「唔係幫佢寫封推薦信，可以幫到佢入名校」，但辦公室可讓來港人才了解更多香港的教育制度，做好部署。葉提及很多來港人才留在同溫層，連想做義工也不知道從何入手，因為充斥很多騙案，有不少假協會。葉文斌坦言辦公室不能百分百解決問題，但希望發揮樞紐的角色，聯合各方協助來港人才。他相信有實體辦公室，可讓來港人才知悉他們的需求被重視。