民建聯將成立「人才高地」辦公室　支援來港人才

特區政府積極「搶人才」，民建聯宣布將成立「人才高地」辦公室，在人才在港工作、生活所面臨的實際問題等入手，提升他們來港、留港的誘因，以望提升香港國際競爭力。
民建聯今日舉行記者會，宣布下月將在炮台山成立「人才高地」辦公室，會與民建聯總部位處同一棟大廈。民建聯副秘書長葉文斌指很多人才帶同家人來香港，很注重子女在港教育問題。他舉例雖不少香港學校面對收生空缺，但大家都想爭奪名校學位，「唔係幫佢寫封推薦信，可以幫到佢入名校」，但辦公室可讓來港人才了解更多香港的教育制度，做好部署。葉提及很多來港人才留在同溫層，連想做義工也不知道從何入手，因為充斥很多騙案，有不少假協會。葉文斌坦言辦公室不能百分百解決問題，但希望發揮樞紐的角色，聯合各方協助來港人才。他相信有實體辦公室，可讓來港人才知悉他們的需求被重視。
政府已有人才服務辦公室，民建聯立法會議員顏汶羽認為不會與該黨的「人才高地」辦公室角色重疊，他指「工夫好多，政府有政府嘅功能，我哋有自己嘅功能」。他續指人才服務辦公室集中到外地「搶高才」、提供就業配對等。民建聯則負責政策倡議，亦有多個地區辦事處，不時舉辦活動，為來港人才提供融入社會的好機會。
擴大「高才通」院校名單 為吸引更多行業短缺的人才，顏汶羽建議政府根據實際產業需求，適度擴大「高端人才通行證計劃」的合資格院校名單。他舉例如瑞士的大學中，酒店管理學科十分優秀，但大學整體不屬於世界百強大學，而未能擠身「高才通」院校名單，亦有不少內地院校的個別學科十分著名。
主動邀請國際高端人才來港發展
民建聯立法會議員李慧琼促請政府如發現任何行業有需求，應積極主動地邀請相關行業中的國際高端人才來港，她舉例大可邀請大學院士，甚至是諾貝爾獎得主，她直言「主動邀請佢哋都未必嚟 ，何況唔邀請」。