民建聯年度漢字評選開始 投票有機會獲小米手機及超市禮券

民建聯行動及宣傳委員會今日(9日)公布舉行「香港年度漢字評選」，並由委員會主席兼民建聯秘書長葉傲冬，及青年民建聯副主席邵燕寧公布本年度「香港年度漢字評選」10個候選漢字，分別是「人」、「愛」、「穩」、「變」、「教」、「慶」、「旅」、「樂」、「創」及「民」。

民建聯年度漢字評選開始 投票有機會獲小米手機及超市禮券

以抽獎形式抽出得獎者 今年評選由10多位來自不同界別的社會知名人士擔任評審委員。民建聯表示，得票最多的字會成為年度漢字，其後將以抽獎形式抽出得獎者，所有合資格參加者，均可參與抽獎。市民可於即日起至12月31日，透過民建聯微信公眾號、市民服務平台或者向民建聯各辦事處索取投票表格。參加投票市民有機會贏取豐富獎品，包括小米手機Xiaomi MIX Flip及300元超市禮券。投票結果將於2025年1月9日公布。

民建聯與商務印書館出版《年度漢字中的香港》 民建聯自2013年起舉辦香港年度漢字評選，由市民從候選漢字中，投票選出一個漢字，以表達對該年的感受、世態及生活狀況。過去5年分別由「順、安、疫、通、興」勝出。另外，民建聯與聯合出版集團旗下香港商務印書館攜手合作，以過去十屆年度漢字為契入點，與社會發展同頻共振，出版新書《年度漢字中的香港》。

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