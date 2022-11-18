民建聯年度漢字評選　參與者有機會獲得任天堂Switch

民建聯今日(18日)公布舉行2022年「香港年度漢字評選」，邀請市民在10個候選漢字中，投票選出一個漢字，以表達對該年的感受或社會狀況等。市民可於明日(19日)至12月22日，透過民建聯「微信公眾號」在評審委員會選出的10個候選漢字。同時，適逢今年是該黨成立30周年，活動獎品亦會「加碼」，參與者有機會獲得大獎任天堂Switch(OLED款式)，另外亦有機會獲得惠康300元現金劵。

10個 候選漢字包括「疫」「通」

該10個候選漢字分別是「團」﹑「民」﹑「青」﹑「守」﹑「創」﹑「慶」﹑「援」﹑「新」﹑「疫」﹑「通」，10個字各有不同的寓意和相關的社會事件(詳情見下圖)，譬如「疫」代表持續3年的疫情仍未受控、「通」代表市民想盡快與內地通關。今次共有14名評審，包括民建聯創會主席曾鈺成、立法會主席梁君彥、行政會議召集人葉劉淑儀、浸大中文系教授盧鳴東、跨媒體創作人高志森及資深傳媒工作者周融等。

劉國勳：社會氣氛和諧了許多

立法會議員、民建聯宣傳及公關委員會主席劉國勳指，香港已進入「由亂到治」走到「由治及興」的新階段，民建聯未來會繼續為香港發展打拼，落實習近平主席早前講話中的4點希望，實現新發展。他又指，新政府及立法會先後登場，香港社會氣氛和諧了許多，同時團結一致。