民建聯接獲多宗連鎖痛症中心苦主投訴 涉不良營銷及誘使苦主騙取保險

民建聯接獲多宗連鎖痛症中心苦主投訴，懷疑被一所聲稱「痛症綜合治療中心」欺騙。接獲的其中5個個案的涉案金額合共逾35萬元，分別由約2.7萬元至13萬元不等。 民建聯立法會議員葛珮帆表示，經過與苦主的會面及了解，苦主是經Instagram等網絡廣告接觸有關中心，受到其50元的極低試做費用吸引而上門，並被職員游說簽署大額長期服務合約。有部份苦主表示在簽訂服務合約後，發現貨不對辦或其他懷疑受騙的地方，雖曾與中心爭論，但卻以合約為由推搪，拒絕取消合約退款。不少苦主已向警方、海關及消委會投訴，部份個案被指因合約條文不清，可能未有足夠證據可以檢控。

苦主表示不良銷售和詐騙手法如下： 利用網絡平台廣告，標榜多分店、綜合治療和極低的試做價作招徠，吸引客戶上門，並利用專業身分不明的「治療師」評估客戶痛症狀況及游說苦主購買高額療程 游說期間，職員更表示可以處理保險索償事宜，減少苦主對高昂價格的戒心，更甚是誘導沒有保險或保額不足的苦主利用虛假文書購買新保單，以圖欺騙保險金 有個案原本是為兒子尋求治療服務，但被職員誘導用事主作為接受服務的人，以圖騙取保險 有個案更出現威迫手法，未得苦主同意而私下取得其信用卡資料，於網上先買後付平台收費簽帳 在整個推銷過程中，中心職員並沒有提供及解釋合約條文，只有在付費後才提供簡單的合約文本，令大部份苦主不清楚購買了甚麼服務，亦令日後追討難度加大 服務貨不對辦，甚至懷疑沒有專業醫護人士為他們提供治療服務 有9間分店，不斷更改門面及網絡廣告的品牌，企圖避過網上負評及苦主追究 苦主試圖追究時被身材高大的懷疑公司職員恐嚇威迫 信用卡安全審計師龐博文指留意到，有苦主的信用卡被「痛症中心」拍下正反面的資料並保存。而且苦主使用信用卡支付療程的單據上，顯示的收款公司是一家先買後付網絡服務公司名稱，而並非卡主購買醫療服務所提供的「痛症中心」名稱。他指出一間正規公司無可能不用自己真實的商業登記公司收款，認為上述行為嚴重違規，牽涉到盜卡或非法使用信用卡的行為。他更指出上述「痛症中心」利用另一家商戶的支付卡終端或賬戶來進行交易的操作，可能涉及信用卡交易洗錢。