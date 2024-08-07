民建聯政道課程正招生　舊生馮傳宗稱參加課程是人生中最重要的選擇

民建聯指有5名政道舊生加入了政府問責團隊、1人當選全國人大代表、7人當選立法會議員、22人成為區議員、超過30人是地區「三會」成員。民建聯表示2021年政道課程結束後，一眾舊生仍有定期聚會，今天便組織了舊生茶敘。公務員總工會主席馮傳宗指參加課程是人生中最重要、最正確的選擇。當初他看到課程簡介中「培育政治人才」及「一國兩制下如何良政善治」等字眼，於是下定決心報名，擴闊了視野。

政制及內地事務局副局長胡健民樂見民建聯再次舉辦政道課程，他指是次課程内容豐富，對不同界別的人士都有很大的禆益，希望各界踴躍報名。而全國人大代表黃冰芬則對新一屆政道課程期待已久，形容是高水平的思想交流，因為講者都是各領域的資深學者、出色專家。元朗區議員譚德開就強調，今屆講者如全國港澳研究會副會長譚耀宗、行政會議召集人葉劉淑儀等都有豐富的治理經驗，學員定能有所得著。

會參觀外交部駐港公署

有傳媒問及民建聯會否直接推薦政道學員給特區政府，民建聯副秘書長葉文斌指政道是一個跨階層、跨派別、公開招生的課程，歡迎愛國人士報讀。而課程的目的就是為香港培訓治政人才，民建聯希望可以做香港人才的樞紐，做輸送人才的橋樑。根據民建聯提供的資料，政道共有14節課堂，涵蓋經濟、政治、外交及案例研習等領域，會安排參觀外交部駐港公署，並由公署分享1課「國際形勢和中國外交」。