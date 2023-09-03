民建聯發布「生蛇」問卷調查結果 逾9成受訪者望政府資助打「蛇針」

民建聯今日(3日)發布帶狀疱疹「生蛇」問卷調查結果。調查發現，逾兩成港島東區居民曾經患帶狀疱疹，即俗稱「生蛇」，逾8成受訪者希望接種俗稱「蛇針」的帶狀疱疹疫苗，逾9成受訪者認為政府應資助市民接種。民建聯港島東立法會議員梁熙建議當局，可分階段將「蛇針」納入現行成人疫苗資助計劃，並先為65歲以上及免疫力低的群組免費接種，並逐步擴展至50歲以上市民，並強化公眾對「生蛇」的認知。

約四分一受訪者曾「生蛇」

調查在上月22日至本月1日進行，以網上問卷形式訪問291名港島東居民，約四分一受訪者曾患上帶狀疱疹；當中50歲或以上受訪者的比率更達兩成六。另有約68%受訪者表示身邊曾有親友「生蛇」，當中有82.5%受訪者表示希望接種帶狀疱疹疫苗；93.1%認為政府需要提供接種帶狀疱疹疫苗資助。

梁熙認為，社會對「生蛇」的認知與了解不足，期望當局提高公眾教育。他又指出，帶狀疱疹疫苗動輒數千元，並非基層市民可負擔，建議政府分階段將帶狀疱疹疫苗納入現行成人疫苗資助計劃，並配合政府推動基層醫療策略。