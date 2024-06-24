民建聯調查指四成人有不愉快網購經驗　顏汶羽倡制定法規監管電子商貿

疫情改變港人購物習慣，網購愈來愈普遍的同時陷阱亦隨之浮現。民建聯一項調查顯示，四成受訪者曾經有不愉快的網購經驗，大部分涉及貨不對版、貨品有瑕疵等，結果同時反映市民對網購投訴渠道認知不足。有立法會議員建議當局應制定法規監管電子商貿，並廣泛宣傳跨境消費投訴網站，保障消費者權益。 大多受訪者每月網購少於500元 民建聯今年3月進行電話隨機抽樣訪問，了解市民網購習慣，合共訪問305名年滿12歲人士。結果顯示，67%受訪者有網購習慣，每月網購開支不足500元的受訪者為大多數，佔62.3%，其次有22%受訪者每月花費500元至1,000元，另外有兩成半人表示每星期均網購一次、三成四人平均每月網購一次。網購貨品種類方面，最多人表示會買「日用品或家品雜貨」，佔56.1%，其後依次為「其他」(11%)、「食品」(10.8%)和「服飾」(10.2%)。

逾半受訪者未聞「轉數快」高危警示 民建聯政策倡議委員會轄下婦女事務委員會委員植潔鈴表示，網購貨品價廉物美是吸引消費者的原因，不過有58.7%受訪者曾經有不愉快的購物經驗，當中涉及貨不對版問題佔最多，達42.1%，貨品有瑕疵亦佔31%，至於假貨問題則只有6.3%。她指出，受訪者不愉快購物情況頗為常見，惟受訪者對保障消費者權益的措施認知不足。 該委員會另一委員靳彤彤補充，雖有七成受訪者聽過「防騙視伏器」，但五成七均表示不知道「轉數快」推出高危警示功能。至於何謂有效保障消費者的措施，逾四成受訪者建議加強與內地相關部門處理跨境消費投訴，另各有兩成多人建議加強網上巡查和宣傳教育。植潔鈴指，結果反映消費者期望政府能推出相關措施保障網購消費者，以及網購平台應加設「轉數快」警示的宣傳。