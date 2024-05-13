民建聯調查：四成僱主指遇過外傭中介公司經營手法不當　教唆跳工最普遍「朝早起身就唔見咗」

社會關注聘請外傭事宜，勞工處最近頒布新修訂的《職業介紹所實務守則》，改善外傭中介公司經營手法、收費等。民建聯認為修訂守則可達致三贏局面，包括中介公司、僱主及外傭，但當中仍有不足之處，建議設立外籍家庭傭工事宜監管局、設立外傭中介公司評分制等。 民建聯在3月26日至4月24日，訪問503名外傭僱主，結果發現多達40%受訪者指遇過外傭中介公司經營手法不當，當中以教唆外傭跳工情況最為普遍(30%)，其次是收取不合理手續費(24%)及隱瞞外傭身體真實情況(23%) 。然而，由於僱主大多不懂得投訴途徑，多達71%受訪者「啞忍」了事。

葛珮帆：案例多不勝數 有關跳工問題，民建聯立法會議員葛珮帆指小部分外傭是害群之馬，有個案指外傭在沒有特別原因下，只工作兩個月就辭職，僱主不但損失3萬元仲介、機票費用等，還要等待幾個月才能迎來另一名外傭。僱主不能全職照顧家中的長者和小朋友，這幾個月期間十分「頻撲」，葛表示這些案例多不勝數。 民建聯建議設立外傭借貸指引 民建聯立法會議員顏汶羽形容很多個案是「朝早起身就唔見咗外傭」。他亦接獲個案指外傭離職前到10多間借貸公司借錢，每間借2、3萬元，部分人甚至在僱主家偷錢，隨時帶100萬元離開香港。他建議設立外傭借貸指引，以外傭兩個月月薪為上限。根據現時規定，僱主需填表通知入境處已終止聘用有關外傭，才能令財務公司停止滋擾僱主，顏汶羽認為應加快流程。