民建聯調查：62%贊成港人可自願加入解放軍　建議延長駐港部隊展覽開放時間

民建聯進行市民認識國家發展的民意調查，73%受訪者贊成增加市民接觸及認識解放軍；62%受訪者贊成港人可自願加入解放軍。民建聯建議延長解放軍駐港部隊展覽中心的開放時間，而特區官員應主動支援民間團體與解放軍駐港部隊，合辦更多青年軍旅訓練活動。
民建聯在上月4日至31日以電話隨機訪問697人，28%受訪者表示對內地認識很深、27%表示幾認識、32%有少許認識、8%表示完全不認識；逾60%人認為特區政府過去1年推動市民了解國情的工作做得好、約30%人認為做得不好；近58%人支持成立中國共產黨歷史展覽館、逾30%人不贊成。
陳勇建議整合黨史在大展覽館展出
該黨立法會議員陳勇指，現時黨史內容分布在海防博物館、科學館等，將來可以整合在大展覽館展出。他提到國家變得強大，「冇人恰到佢」，不像當年鴉片戰爭般，值得讓大眾接觸更多黨史內容。該黨議員林琳則指，選址並非最重要，應優先考慮展覽內容，加強兩地人民的情懷及聯繫。她提到亦可構思如何呈現展覽內容，例如內地博物館已採用「AR」和「VR」技術。
另外，民建聯立法會議員陳永光建議善用本港資源，說好中國及香港故事。他建議設立「說好中國故事出版基金」，支持業界出版有關推廣中華文化及一國兩制的書籍；提升駐海外經濟貿易辦事處的職能，加入說好中國及香港故事等工作要求。
林琳提到本港演藝文化屢獲國際殊榮，對東南亞及內地的觀眾有吸引力。而本地電視台亦不時與內地網絡傳媒業合辦節目，例如早前熱播的《聲生不息》及《新聞女王》深受兩地觀眾歡迎。林琳建議特區政府贊助更多這類型的合作，為兩地人民製造共同文化及話題，達致民心相通。