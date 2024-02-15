民建聯調查：62%贊成港人可自願加入解放軍　建議延長駐港部隊展覽開放時間

民建聯進行市民認識國家發展的民意調查，73%受訪者贊成增加市民接觸及認識解放軍；62%受訪者贊成港人可自願加入解放軍。民建聯建議延長解放軍駐港部隊展覽中心的開放時間，而特區官員應主動支援民間團體與解放軍駐港部隊，合辦更多青年軍旅訓練活動。

民建聯在上月4日至31日以電話隨機訪問697人，28%受訪者表示對內地認識很深、27%表示幾認識、32%有少許認識、8%表示完全不認識；逾60%人認為特區政府過去1年推動市民了解國情的工作做得好、約30%人認為做得不好；近58%人支持成立中國共產黨歷史展覽館、逾30%人不贊成。