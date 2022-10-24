民建聯追查九龍城黃大仙黑點 現新黑點且部分鼠患黑點未處理

政府推行「香港新市容」全港清潔運動逾2個月，民建聯8至10月追查衞生黑點，在九龍城區發現41處、黃大仙發現20處，向食環署呈報後，經派員處理部分有改善，部分鼠患黑點更是未有明顯改善，有屋邨出現老鼠入屋情況。民建聯建議當局，設機制持續跟進，以免黑點死灰復燃，並啟動全港捉鼠大行動，合官民之力打擊鼠患。

在九龍城區，41處衛生黑點中，17個屬環境衛生、15個鼠患、7處非法棄置建築廢物、其他類別有2個，包括棄置電單車。食環署跟進後，27處衛生黑點已清理、3處已經部分清理，肯定「香港新市容」全港清潔運動各部門協調改善社區衛生成果，但仍有多處未處理，包括有非法放置單車、鼠患黑點未處理，並發現多7處新衛生黑點。

黃大仙區方面，有20處衛生黑點，15個屬環境衛生、5個其他類別，包括餵飼野鴿及流浪狗等。同樣有部分改善，但再發現多5處新黑點。其中大成街街市的鼠患問題未有明顯改善，有些屋邨亦出現老鼠入屋的情況。

九龍城區逾250輛違泊單車

違泊單車方面，目測九龍城區內多達258架，部分長期泊置行人路、鎖於欄杆等。黃大仙慈雲山道正暉樓對出天橋底，超過10架成人及小童單車經常違泊在內。民建聯指，違泊單車、鐵車，部分出現生鏽、發霉，有些更被放置大量的垃圾，發出臭味，有發

爛的徵兆，造成衛生環境問題。

質疑食環去年滅鼠平均1萬元處理一隻

民建聯建議政府堅定不移的進行「香港新市容」全港清潔運動，定為長期工作，加大執法的力度與頻率，增加巡查次數，加強各部門合作，規劃電單車和單車專用停泊位應付需求，提供市民衛生意識，加裝閉路電視監察和修例提高罰則和阻嚇力。針對鼠患，民建聯質疑食環署去年投放7億元公帑滅鼠成效不彰，平均耗費1萬滅一隻老鼠，建議加大行動頻率，成立專責小組，全面檢討工作，增加補鼠器、巡查食肆等，並積極與外地交流，邀請專家分享防鼠和滅鼠經驗。