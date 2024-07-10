民建聯：中央正研究「一車多關」　容許持有粵港澳車牌車輛選擇不同口岸出入

民建聯指據了解重建後的新皇崗口岸將實施「合作查驗、一次放行」通關查驗模式；考慮擴大旅客乘車免下車檢驗的範圍；完善交通及軌道接駁；為深港河套合作區提供便利通關措施；設立口岸出租車、網約車專區等。

民建聯多名議員今日見記者，陳勇未有回應估計何時實施「一車多關」，但形容如小步快跑，「每一步細啲，但頻率快，更加穩陣」。民建聯議員陳恒鑌期望能在更多口岸實施「一車多關」，方便兩地車輛，帶來更大經濟效益。他又指出新皇崗口岸預計在2026年落成使用，但香港北環綫估計還需時落成，建議港深兩方在此之前研究交通對接安排。

身兼全國人大常委的李慧琼表示，非常感謝並歡迎深圳口岸辦提供一系列的便利通關措施，包括「小行李通道」、「無行李通道」及皇崗口岸將實施「合作查驗、一次放行」通關查驗模式等。對於保安局局長鄧炳強表示會加強和內地部門商討「合作查驗、一次放行」的模式，李慧琼認為能方便兩地人員交流，期望更多措施盡快出台。