民建聯：中央正研究「一車多關」　容許持有粵港澳車牌車輛選擇不同口岸出入

皇崗口岸正進行重建，民建聯議員昨日到口岸了解最新情況，指中央正研究「一車多關」，即是容許持有粵港澳車牌車輛除了按原有指定口岸過關，亦可選擇使用其他口岸。
民建聯指據了解重建後的新皇崗口岸將實施「合作查驗、一次放行」通關查驗模式；考慮擴大旅客乘車免下車檢驗的範圍；完善交通及軌道接駁；為深港河套合作區提供便利通關措施；設立口岸出租車、網約車專區等。
民建聯多名議員今日見記者，陳勇未有回應估計何時實施「一車多關」，但形容如小步快跑，「每一步細啲，但頻率快，更加穩陣」。民建聯議員陳恒鑌期望能在更多口岸實施「一車多關」，方便兩地車輛，帶來更大經濟效益。他又指出新皇崗口岸預計在2026年落成使用，但香港北環綫估計還需時落成，建議港深兩方在此之前研究交通對接安排。
身兼全國人大常委的李慧琼表示，非常感謝並歡迎深圳口岸辦提供一系列的便利通關措施，包括「小行李通道」、「無行李通道」及皇崗口岸將實施「合作查驗、一次放行」通關查驗模式等。對於保安局局長鄧炳強表示會加強和內地部門商討「合作查驗、一次放行」的模式，李慧琼認為能方便兩地人員交流，期望更多措施盡快出台。
民建聯議員劉國勳歡迎皇崗將成為深港首個「合作查驗」口岸，期望逐步擴展至其他口岸，方便兩地居民交流，讓北部都會區發展更完善。劉國勳提及港珠澳口岸的其中一個塞車「樽頸」問題不在香港，而是內地，因乘客需下車檢驗，之後在口岸等車輛駛回，造成塞車，他希望可實施「車上檢」安排。
倡在口岸增設便利長者的通關設施
另一方面，民建聯陳永光指出港人到內地消費成趨勢，加上長者醫療劵使用範圍擴展至內地指定的三甲醫院，故建議在更多口岸增設便利長者的通關設施，方便長者到內地就診。