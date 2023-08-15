民建聯 驗樓師學會驗港島東50棟舊樓 五成或有即時危險

近月舊樓石屎剝落接連發生，部分更傷及途人，潛伏在鬧市中的「計時炸彈」引來全城高度關注。立法會議員梁熙及其團隊與香港驗樓師學會合作，展開「掃雷行動」，在過去兩周檢驗港島東約50棟高風險舊樓，結果顯示，當中有25棟存在即時危險，三大常見問題包括批盪或飾面磚剝落、樓宇結構構建(主力牆)出現裂縫，以及出現水漬和銹漬。梁熙表示，當局現時支援樓宇維修的流程不理想，不少個案需時3至4年才能完成整個申請程序，令大廈失修問題惡化；建議政府改善「樓宇更新大行動」流程，壓縮申請時間，並在樓宇申請計劃時隨即「驗樓」，讓認可人士做初步評估，先解決大廈即時危險問題。

掃雷行動團隊日前於港島東揀出50棟樓齡40年、三無大廈或曾經收到驗樓令的舊樓，以熱成像儀等工具「快測」大廈最低3層的外牆情況。香港驗樓師學會會長余力生指出，結果發現25棟有即時危險的舊樓中，綜合有8種問題，包括混凝土剝落、水漬或銹漬、生銹鋼筋外露、混凝土表面隆起、批蕩或飾面磚剝落、主力牆出現裂縫、牆的表面隆起，內裏中空，以及角位出現斜狀裂縫；團隊認為只要出現以上情況，都屬於「即時危險」，已向屋宇署通報相關問題，以便做後續跟進。

梁熙表示，樓宇一半有即時危險的比例屬於高水平，但強調，團隊所揀選的50棟本來風險較高，直言「比例高，但合理」。他希望，報告可發揮民間急先鋒的作用，識別出較高風險的大廈並轉交當局跟進，以加快相關的流程。