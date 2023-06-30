民政署聯同消防處「放蛇」 揭24間無牌酒店賓館

民政事務總署轄下牌照事務處，聯同消防處在過去一連三日(27日至29日)展開代號名為「滾雷」的聯合行動，到不同地點以喬裝顧客的方式，全力掃蕩無牌酒店／賓館及嚴厲打擊違規經營的持牌會址，以保障顧客及公眾的安全。牌照處在行動中巡查了港、九多區約50個處所，發現有24個處所涉嫌無牌經營酒店／賓館，以及3間涉嫌違反發牌條件的持牌會址。牌照處會進一步跟進所有個案，並在完成調查後就獲得足夠證據支持的個案提出檢控。