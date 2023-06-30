民政署聯同消防處「放蛇」 揭24間無牌酒店賓館

民政事務總署轄下牌照事務處，聯同消防處在過去一連三日(27日至29日)展開代號名為「滾雷」的聯合行動，到不同地點以喬裝顧客的方式，全力掃蕩無牌酒店／賓館及嚴厲打擊違規經營的持牌會址，以保障顧客及公眾的安全。牌照處在行動中巡查了港、九多區約50個處所，發現有24個處所涉嫌無牌經營酒店／賓館，以及3間涉嫌違反發牌條件的持牌會址。牌照處會進一步跟進所有個案，並在完成調查後就獲得足夠證據支持的個案提出檢控。
專責小隊網上搜尋懷疑無牌賓館情報
針對透過網上平台招徠的無牌酒店／賓館，牌照處已加強情報收集工作，成立專責小隊瀏覽互聯網網頁、流動應用程式、社交媒體、討論區、博客專欄等，搜尋懷疑無牌酒店／賓館的資訊和情報。當發現透過網上平台出租的無牌酒店／賓館，牌照處的執法人員便會跟進調查。牌照處亦會繼續透過公眾教育，及於境外主要互聯網搜尋器作出宣傳，讓旅客在計劃旅程時，更容易接觸到牌照處的資訊，以及透過牌照處網頁的搜索功能分辨預訂的酒店／賓館是否持牌處所。
旅客或市民如發現懷疑無牌酒店／賓館，請即致電牌照處舉報熱線︰2881 7498、電郵至[email protected]、傳真至2504 5805，或透過「香港持牌旅館」流動手機應用程式，向牌照處舉報。