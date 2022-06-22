民政署開放18間夜間臨時避暑中心。

民政事務總署今晚開放18間夜間臨時避暑中心供有需要人士入住。中心將由今晚10時30分開放至明早（23日）8時正。如需進一步資料，可於午夜前致電民政事務總署熱線2572 8427查詢。

為配合進入政府處所前須使用「安心出行」流動應用程式的安排，所有人士必須先使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，方獲准進入夜間臨時避暑中心。 獲豁免人士包括12歲以下及65歲或以上的人士、有困難使用「安心出行」的殘疾人士、沒有智能手機的人士等，獲豁免人士必須填寫指定表格登記其個人資料、聯絡電話和進入夜間臨時避暑中心的日期及時間，中心職員會核實表格上的登記資料。

18間夜間臨時避暑中心的地點如下：

香港區：

中西區－西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂

東區－銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心

南區－奇力灣華貴邨華貴社區中心

灣仔－灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心

九龍區：

九龍城－紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂

觀塘－藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心

深水埗－深水埗石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂

黃大仙－慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心

油尖旺－油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區：

離島－東涌文東路29號東涌北公園（B區）活動室

葵青－葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂

北區－粉嶺祥華邨祥華社區會堂

西貢－將軍澳景林邨景林鄰里社區中心

沙田－沙田隆亨邨隆亨社區中心

大埔－大埔鄉事會街2號大埔社區中心

荃灣－荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂

屯門－屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心

元朗－元朗朗屏邨朗屏社區會堂