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2023-12-23 07:30:00

民眾安全服務隊

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民眾安全服務隊（民安隊）是政府轄下的輔助部隊，自1952年成立至今逾70年，一直秉承「救急扶危，服務社會」的精神，盡心盡力服務市民。

民安隊現時編制有3,700多名隊員，隊員來自社會各階層，主要職責是在天災或緊急事故發生時，支援政府的正規應急部隊，例如山嶺搜救遇險人士、在郊野公園巡邏防止山火、為市民提供遠足安全訓練、在大型活動中管理人群，以及在颱風吹襲時疏散高風險地區居民、清理塌樹和處理善後工作等。

山嶺搜救

社區復原行動

社區隔離設施

少年團中山交流活動

少年團中山交流活動

此外，民安隊設有少年團，團員超過3,500人，年齡介乎1217歲。民安隊少年團旨在透過讓團員接受多元化的紀律和技能訓練，以及參與社區服務，培養青少年的品格和才幹，助他們健康成長，成為未來社會棟樑。 

民安隊多年來銳意創新、積極求進，更非常重視培育人才的工作，一直投放資源支持成人隊員和少年團員學習新技能。民安隊多次獲僱員再培訓局嘉許為「人才企業」，香港學術及職業資歷評審局亦將部隊的「輔助部隊基本訓練證書（民防）」和「山嶺搜救訓練證書」課程列入資歷名冊，可見培訓課程的設計、策劃和教學質素均獲充分肯定。近年，民安隊更和多所本地大專院校合作，提供多元化的學習和交流機會，助成人隊員和少年團員增長知識、拓闊視野、激發潛能。

水災搶救

電單車郊野公園巡邏任務

電單車郊野公園巡邏任務

人群管理

少年團金紫荆廣場升旗禮

少年團金紫荆廣場升旗禮

民安隊全年接受招募，歡迎有志在工餘或課餘時間一展所長，服務社會的市民加入。心動不如行動，立即瀏覽以下網頁，了解詳情和報名！

成人隊：
https://eform.cefs.gov.hk/form/cas002/tc/

少年團：
https://eform.cefs.gov.hk/form/cas001/tc/

 

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