民眾安全服務隊（民安隊）是政府轄下的輔助部隊，自1952年成立至今逾70年，一直秉承「救急扶危，服務社會」的精神，盡心盡力服務市民。

民安隊現時編制有3,700多名隊員，隊員來自社會各階層，主要職責是在天災或緊急事故發生時，支援政府的正規應急部隊，例如山嶺搜救遇險人士、在郊野公園巡邏防止山火、為市民提供遠足安全訓練、在大型活動中管理人群，以及在颱風吹襲時疏散高風險地區居民、清理塌樹和處理善後工作等。

此外，民安隊設有少年團，團員超過3,500人，年齡介乎12至17歲。民安隊少年團旨在透過讓團員接受多元化的紀律和技能訓練，以及參與社區服務，培養青少年的品格和才幹，助他們健康成長，成為未來社會棟樑。

民安隊多年來銳意創新、積極求進，更非常重視培育人才的工作，一直投放資源支持成人隊員和少年團員學習新技能。民安隊多次獲僱員再培訓局嘉許為「人才企業」，香港學術及職業資歷評審局亦將部隊的「輔助部隊基本訓練證書（民防）」和「山嶺搜救訓練證書」課程列入資歷名冊，可見培訓課程的設計、策劃和教學質素均獲充分肯定。近年，民安隊更和多所本地大專院校合作，提供多元化的學習和交流機會，助成人隊員和少年團員增長知識、拓闊視野、激發潛能。