民航工會請願強烈反對輸入外勞　憂欠缺機制保障本地員工福利

香港民用航空事業職工總會連同立法會議員鄧家彪一行約十人，今早（20日）到政府總部請願，抗議當局的輸入外勞計劃欠缺監管，同時憂慮輸入外勞後，沒有機制保障本地員工福利。

民航工會：架空現有輸入勞工機制

香港民用航空事業職工總會主席李永富表示，航空業復甦勢頭良好，但機場基層工友薪金待遇未有明顯提升改善，部份工種未恢復疫情前水平。惟政府竟繞過勞顧會，在沒有諮詢下單方面輸入勞工，完全漠視航空業勞工界的訴求，而且架空現有輸入勞工機制。不但令機場從業員工資調升空間一再受壓，同時對年青人投身航空業造成窒礙。