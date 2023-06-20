民航工會請願強烈反對輸入外勞　憂欠缺機制保障本地員工福利

香港民用航空事業職工總會連同立法會議員鄧家彪一行約十人，今早（20日）到政府總部請願，抗議當局的輸入外勞計劃欠缺監管，同時憂慮輸入外勞後，沒有機制保障本地員工福利。
民航工會：架空現有輸入勞工機制
香港民用航空事業職工總會主席李永富表示，航空業復甦勢頭良好，但機場基層工友薪金待遇未有明顯提升改善，部份工種未恢復疫情前水平。惟政府竟繞過勞顧會，在沒有諮詢下單方面輸入勞工，完全漠視航空業勞工界的訴求，而且架空現有輸入勞工機制。不但令機場從業員工資調升空間一再受壓，同時對年青人投身航空業造成窒礙。
重申四大訴求
民航工會又堅決反對欠監管輸入勞工，並促請機場各持份者加強溝通，加強民航工會在輸入外勞方面發揮監察角色作用，保障機場勞動者的合理合法權益。另外，工會亦強烈要求機場僱主共享航空業復甦的經濟成果，保障航空業本地勞工就業優先，改善薪酬福利待遇，不要盲目相信輸入外勞是「萬應靈丹」。
同時，工會重申四大訴求，包括增加機場員工薪酬福利待遇，並提供交通津貼；改善機場員工交通安排，免費或以優惠車費為機場工友，提供專綫巴士服務；將東涌或鄰近區域的公屋，優先編配給機場員工 ；機場補充外勞不能繞過勞工顧間委員會，把關保障本地勞工。