民航意外調查機構公布兩宗滑翔傘意外調查報告　分別因失控及逆風所致

民航意外調查機構今日(2日)就2022年12月26日在大金鐘發生涉及一架Ozone Rush 6滑翔傘而其飛行員受重傷的意外，發表意外調查報告。當日下午1時51分，該名飛行員從馬鞍山昂平的滑翔傘活動場地起飛，並計劃返回該場地着陸。下午2時01分，飛行員被發現急降及被困在大金鐘東南面山坡的灌木叢中。他受重傷，被送往醫院接受治療。
失控導致滑翔傘撞擊地面
調查報告認為，釀成這次意外的原因可能是飛行員失去對滑翔傘的控制，導致滑翔傘撞擊地面。調查小組已向中國香港滑翔傘協會和國際滑翔傘協會提出兩項安全建議，包括加強對滑翔傘業界的指引，鼓勵滑翔傘飛行員在緊急情况下使用備用降落傘，以及鼓勵滑翔傘飛行員逐步熟習任何新型滑翔傘的具體操作性能、效能和飛行特性。
另外，民航意外調查機構亦就2023年2月15日在西貢浪茄灣發生涉及一架PHI Fantasia 22滑翔傘而其飛行員死亡的意外，發表意外調查報告。當日下午1時45分，該名飛行員從浪茄標尖角的滑翔傘起飛點起飛，並計劃在浪茄灣沙灘降落。下午1時50分，飛行員被發現未能如期抵達沙灘，而是在距離沙灘約60米的海面降落，並被滑翔傘的傘繩纏繞。飛行員被救起後，由政府飛行服務隊直升機送往醫院救治，其後被證實不治。
因逆風而未能按計劃抵達
調查報告認為，釀成這次意外的原因很可能是由於滑翔傘遭遇逆風而未能按計劃抵達沙灘，導致飛行員被迫在海面緊急降落並不幸遇溺。調查小組已向中國香港滑翔傘協會和國際滑翔傘協會提出3項安全建議，包括：提醒香港所有計劃飛越水面的滑翔傘飛行員，必須熟練掌握緊急降落水面時的處理程序；建議飛行員穿戴能夠提供大浮力的自動充氣救生衣；以及提醒飛行員需要制定合適的飛行計劃，並充分預估飛行過程中可能出現的各種變化條件，以管理風險。