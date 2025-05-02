民航意外調查機構公布兩宗滑翔傘意外調查報告　分別因失控及逆風所致

民航意外調查機構今日(2日)就2022年12月26日在大金鐘發生涉及一架Ozone Rush 6滑翔傘而其飛行員受重傷的意外，發表意外調查報告。當日下午1時51分，該名飛行員從馬鞍山昂平的滑翔傘活動場地起飛，並計劃返回該場地着陸。下午2時01分，飛行員被發現急降及被困在大金鐘東南面山坡的灌木叢中。他受重傷，被送往醫院接受治療。

失控導致滑翔傘撞擊地面

調查報告認為，釀成這次意外的原因可能是飛行員失去對滑翔傘的控制，導致滑翔傘撞擊地面。調查小組已向中國香港滑翔傘協會和國際滑翔傘協會提出兩項安全建議，包括加強對滑翔傘業界的指引，鼓勵滑翔傘飛行員在緊急情况下使用備用降落傘，以及鼓勵滑翔傘飛行員逐步熟習任何新型滑翔傘的具體操作性能、效能和飛行特性。