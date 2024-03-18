民航處：國泰規劃團隊缺經驗和數碼能力 預測機組人員需求

民航處已審視報告，認為國泰航空的規劃團隊缺乏經驗和數碼能力，無法充分預測機組人員資源的需求。（資料圖片）

民航處早前要求國泰航空就去年底至今年2月期間，取消780多班航班事件，向政府提交報告。國泰的報告承認不足之處，又說事件成因包括內部規劃問題和低估了候命機師人數水平，公司亦欠缺一個能夠主動和詳細追蹤各種監控參數，包括個別機師可用飛行時數的系統。

運輸及物流局提交立法會的文件指出，民航處已審視報告，認為國泰航空的規劃團隊缺乏經驗和數碼能力，無法充分預測機組人員資源的需求；負責航班規劃和負責機組人員調配的部分之間，協調工作亦存在不足。民航處認為國泰有需要就機組人員資源制訂有效的規劃工具，同時應展現所具備的企業管治。