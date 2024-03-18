民航處：國泰規劃團隊缺經驗和數碼能力 預測機組人員需求

民航處早前要求國泰航空就去年底至今年2月期間，取消780多班航班事件，向政府提交報告。國泰的報告承認不足之處，又說事件成因包括內部規劃問題和低估了候命機師人數水平，公司亦欠缺一個能夠主動和詳細追蹤各種監控參數，包括個別機師可用飛行時數的系統。
運輸及物流局提交立法會的文件指出，民航處已審視報告，認為國泰航空的規劃團隊缺乏經驗和數碼能力，無法充分預測機組人員資源的需求；負責航班規劃和負責機組人員調配的部分之間，協調工作亦存在不足。民航處認為國泰有需要就機組人員資源制訂有效的規劃工具，同時應展現所具備的企業管治。
國泰已提出多項紓緩措施
局方表示，國泰已提出多項紓緩措施，包括招聘經驗豐富的機組策劃人員、採用科技監察機組人員的招聘過程並提供機組人員培訓資源，以及設立有效系統監察候命機師水平。而在農曆新年旅遊高峰期間，沒有任何報告顯示國泰因機組問題而取消航班，國泰亦保證在即將來臨的復活節旅遊高峰期，不會出現類似的航班取消情況。
當局又說，由於國泰是以香港為基地的旗艦航空公司，政府已告知國泰，其航班網絡規劃應原則上配合政府的政策和策略，以鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。國泰正持續發展現有主要航線的航班服務，並在中國內地、東南亞、中東及東歐等地發掘具潛力的新航點。
原文刊登於 香港電台