民航調查機構公布兩宗滑翔傘意外報告　其中一飛行員飛行經驗僅得5小時

民航意外調查機構今日（23日）公布兩宗滑翔傘意外報告，分別為去年12月26日的「Ozone Rush 6」大金鐘山滑翔傘事故，以及今年2月15日「PHI Fantasia 22」西貢浪茄灣滑翔傘事故。報告指，其中一事故飛行員的飛行經驗僅得5小時。

出事飛行員飛行經驗僅得5小時 今年2月15日，一名男子於西貢浪茄玩滑翔傘時墮海，現場人士將他救起時他已陷入昏迷，當時政府飛行服務隊派出直升機將事主吊起送往東區醫院，惜經搶救後證實不治。 民航意外調查機構報告披露，事主飛行經驗僅得約5小時，亦無任何執照資料。報告指意外涉及飛行途中失去上升條件。 報告指當日下午約1時45分，事主使用「PHI Fantasia 22」滑翔傘從浪茄灣滑翔傘活動場地的龍歧山上起飛，並計畫在浪茄灣沙灘降落。下午約1時47分，事主被發現在未到達沙灘前降落，及被困在距離沙灘岸邊約60米的大海中，而涉事滑翔傘於2021製造。