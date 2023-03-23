民航調查機構公布兩宗滑翔傘意外報告　其中一飛行員飛行經驗僅得5小時

民航意外調查機構今日（23日）公布兩宗滑翔傘意外報告，分別為去年12月26日的「Ozone Rush 6」大金鐘山滑翔傘事故，以及今年2月15日「PHI Fantasia 22」西貢浪茄灣滑翔傘事故。報告指，其中一事故飛行員的飛行經驗僅得5小時。
出事飛行員飛行經驗僅得5小時
今年2月15日，一名男子於西貢浪茄玩滑翔傘時墮海，現場人士將他救起時他已陷入昏迷，當時政府飛行服務隊派出直升機將事主吊起送往東區醫院，惜經搶救後證實不治。
民航意外調查機構報告披露，事主飛行經驗僅得約5小時，亦無任何執照資料。報告指意外涉及飛行途中失去上升條件。
報告指當日下午約1時45分，事主使用「PHI Fantasia 22」滑翔傘從浪茄灣滑翔傘活動場地的龍歧山上起飛，並計畫在浪茄灣沙灘降落。下午約1時47分，事主被發現在未到達沙灘前降落，及被困在距離沙灘岸邊約60米的大海中，而涉事滑翔傘於2021製造。
另一意外涉飛行失控
此外，民航意外調查機構亦公布另一宗，涉及一架「Ozone Rush 6」滑翔傘事故。事故於去年12月26日，一名飛行員急降在大金鐘東南面山坡灌木叢，涉事飛行員被困及受重傷，報告指意外涉及飛行失控。
報告披露，事主有約100小時飛行經驗，持有美國懸掛式滑翔和滑翔傘協會 (USHPA) 新手級飛行員滑翔傘資格 (P-2) 及香港滑翔傘協會 (HKPA) 俱樂部飛行員滑翔傘資格 (HKPA 2)。涉事滑翔傘製造年份為2022年。
民航意外調查機構發言人表示，調查小組現正詳細分析收集到的數據和資訊，以確定事故發生的情況及因由，並確定需要進一步調查的範圍和跟進的調查方向。