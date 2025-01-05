民青局指關愛隊義工以工作證或制服識別　區內有需要便會立即出動

梁宏正(左三)到龍上關愛隊的關愛站，向街坊宣傳關愛隊服務。(民政及青年事務局FB)

政府在地區成立的關愛隊兩年資助即將結束。民政及青年事務局指，關愛隊成員全部都是義務工作、把所有資源用於服務，只要區內市民有需要，全港18區共452支關愛隊都會立即出動。截至去年11月底，關愛隊共探訪了34萬個長者或有需要家庭，以及進行約3.6萬次家居服務。

梁宏正單日參與兩場關愛隊活動

民政及青年事務局在社交網站表示，每支關愛隊小隊成員約有8至12人，日常服務時須動員招募不同義工參與，並以工作證或制服識別，未來會繼續善用地區網絡，按各小區獨特嘅「區情區需」，推展各項社區關愛服務，又指關愛隊一直凝聚社區資源和力量，以支援政府地區工作和加強地區網絡。