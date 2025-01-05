民青局指關愛隊義工以工作證或制服識別　區內有需要便會立即出動

政府在地區成立的關愛隊兩年資助即將結束。民政及青年事務局指，關愛隊成員全部都是義務工作、把所有資源用於服務，只要區內市民有需要，全港18區共452支關愛隊都會立即出動。截至去年11月底，關愛隊共探訪了34萬個長者或有需要家庭，以及進行約3.6萬次家居服務。
梁宏正單日參與兩場關愛隊活動
民政及青年事務局在社交網站表示，每支關愛隊小隊成員約有8至12人，日常服務時須動員招募不同義工參與，並以工作證或制服識別，未來會繼續善用地區網絡，按各小區獨特嘅「區情區需」，推展各項社區關愛服務，又指關愛隊一直凝聚社區資源和力量，以支援政府地區工作和加強地區網絡。
當局指，署理民政及青年事務局局長梁宏正今日早上到龍上關愛隊設於黃大仙上邨的關愛站，與關愛隊成員和義工宣傳關愛隊服務，包括派發關愛隊宣傳單張，介紹關愛隊工作和與長者相關資訊，其後轉到大埔與運頭塘關愛隊與義工團進行新春長者送暖大行動，探訪運頭塘邨長者。
當局稱所有成員事事「關」心
香港中文大學《大學線》日前發表報道《事不「關」己》，探討關愛隊過去近兩年的服務，更指有關愛隊邀請活動參加者即場穿上義工背心拍大合照，其後脫下交還。民政及青年事務局今日發表的帖文便以《關愛隊 事事「關」心》為題，更指關愛隊成員所有人都事事「關」心。