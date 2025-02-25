民青局推新一輪內地專題實習計劃　提供逾110個名額

民政及青年事務局今日(25日)宣布推出新一輪民青局內地專題實習計劃，為青年提供到內地官方文化、自然保育和科研單位的專題實習機會。

行政長官在去年《施政報告》強調加強支援青年發展。其中，政府通過與內地相關單位合作推出計劃，為香港青年提供多元化、具特色和有深度的專題實習機會。新一輪計劃將舉辦6個實習項目，包括：

與北京故宮博物院合辦的「港澳青年故宮實習計劃」； 與大熊貓國家公園四川省管理局合辦的「大熊貓國家公園臥龍片區青年實習計劃」； 與中國科學院合辦的「中國科學院青年實習計劃」； 與敦煌研究院合辦的「敦煌青年實習計劃」； 與青島嶗山國家實驗室合辦的「山東青島海洋科學青年實習計劃」；及 與武夷山國家公園管理局合辦的「武夷山生物多樣性保育青年實習計劃」。

為期 3 至 6 個星期

實習項目將於今年6月至8月期間展開，為期3至6個星期，合共提供超過110個專題實習名額，涵蓋文物保育、科研技術、生態及環境保育等範疇。參加者透過實習工作深入了解和參與國家文化、自然保育和科研單位的工作，並在專家的指導下接受培訓和進行項目研究。