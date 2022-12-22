民青局推「青年正向思維活動資助計劃」

民政及青年事務局聯同青年發展委員會推出全新「青年正向思維活動資助計劃」，資助合資格非政府機構舉辦培育青年正向思維的項目，特別是涉及跨界別協作，或以青年為主導並可推動社區建設的項目。

第一輪的資助計劃（2023-25）為期約兩年。每份申請的總預算開支最高為500萬元，而一般而言不應少於300萬元。為確保申請機構有能力舉辦具規模的活動及具承擔，申請機構需以配對形式（以一元機構資源配對四元政府資助）自行從機構內部調撥資源及／或取得非政府的金額資助及贊助，以承擔獲資助項目部分總開支。由於正向思維涵蓋多個範疇，獲資助項目需具明確的目標和方向，例如增強青年對國家和社會的歸屬感，以及法治建設等的正面價值觀。第一輪資助計劃的截止申請日期及時間為明年2月17日中午12時。

行政長官在施政報告中提出要為孩子成長成才創造機會，培育青年成為愛國愛港、具備世界視野的新一代，為國家和香港發展作出貢獻。而為配合《青年發展藍圖》的方向，民青局和青發會在「青年發展基金」下預留約1億5,000萬元推出資助計劃，旨在資助非政府機構推廣關注青年的身心健康，培育青年的正向思維和正面價值觀，讓他們成為有擔當、有理想，願意為國家、為香港未來建設的新一代。