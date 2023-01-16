氣溫急降今明市區低見11度 年初一二最高18或19度

香港昨日一日內急降近10度。本港市區氣溫中午時分仍有攝氏21.6度，但隨着冬季季候風逐步逼近，溫氣亦隨隨下降，至晚上近10時跌至13.8度；料今明兩日早上持續寒冷，低見11度，預計新年期間年卅晚和大年初一、二略為回暖，最低也有14、15度。

本港昨日天色灰濛濛，但氣溫相對較暖，中午時街市有行人穿短袖衫，或所穿外套亦較薄。而天文台指，冬季季候風正影響廣東沿岸，並於昨午4時20分發出寒冷天氣警告；下午本港氣溫普遍較前一日低8至10度。

天文台指，預測本港未來兩三日天氣寒冷，今日市區最低氣溫約在11度，新界北部地區及高地會再低幾度，預計打鼓嶺只有7度、石崗8度、上水、大埔、流浮山9度；下午氣溫回升至市區約15度，入夜後再度回落，翌日最低氣溫約在11度。

天文台預計，本周中後期大致天晴及乾燥。周六年卅晚(21日)介乎14至18度，市民不用冒寒行花市，至於大年初一(22日)進一步回升至15至19度，年初二(23日)則介乎14至18度。但年初三氣溫則略為下降至13至17度。

天文台提醒，市民注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通，並應關心獨居的長者或慢性病患者，是否需要提供幫助。市民使用暖爐或暖風機時，要注意消防安全，遠離易燃物件，及避免電力負荷過重，並切勿於室內生火取暖。當使用舊式氣體燃料熱水爐時，需確保室內有大量清新空氣。

民政事務總署昨已在各區開放18間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒。中心會於今日日間寒冷天氣警告仍然生效期間繼續開放。