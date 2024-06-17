氫能發展策略｜食環署左軚氫能洗街車 元朗區北區試驗(多圖)

食環署今年下半年將試驗3輛宇通左軚氫能電動洗街車，每輛車可儲存24公斤氫燃料，足夠行走近400公里，車輛亦可用電力驅動，充滿電可行走約90公里。由於試驗範圍需要接近正興建的元朗凹頭加氫站，故洗街車將服務北區和元朗區一帶。 機電署署長潘國英指，氫燃料會儲在車內6個氣樽，當樽內氫氣與空氣中的氧氣發生化學作用便會產生電流，為車輛帶來動力，又強調氣樽和車身框架已通過撞擊測試，遇上危急情況亦可按下車外的緊急斷氫按鈕。機電署總工程師王磊補充指，洗街車主要都以氫氣驅動，惟當氫氣系統突然有問題而停頓，就會轉用動力電池。

謝展寰：抓緊氫能機遇助邁向碳中和 另外，環境及生態局今日公布「香港氫能發展策略」，將分別循完善法規、制訂標準、配合市場和審慎推動四大方向發展，當局計劃明年向立法會提交有關使用氫氣的《氣體安全條例》修例建議，為規管用作或擬用作燃料氫氣的生產、儲存、運輸、供應和使用，提供法律基礎。 環境及生態局局長謝展寰指，本港如果能夠抓住氫能發展機遇，有助香港邁向碳中和的目標、發展新質生產力，目標在2027年或之前擬備對接國際氫能標準認證，並會推動區域合作、境外投資、共同開發或輸入氫能。他期望修例可於明年通過，又指已批出14個試驗項目的氫能跨部門工作小組，職能將會擴大至涵蓋統籌和制定、持續改善相關技術標準指引，以及為廣泛使用同商業化提供建議、定期檢視和更新策略等。