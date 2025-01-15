水上的士航線合併後去年客量飆至逾11萬　政府會檢視大型活動用渡輪疏導人流需要

穿梭維多利亞港兩岸的水上的士，屬於觀光及旅遊性質、為市民和旅客提供休閒服務。運輸及物流局局長陳美寶表示，目前唯一的水上的士航線去年乘客量達11.3萬人次，又指運輸署一直有協助水上的士營辦商，與西九文化區管理局、旅發局和其他政府部門合作推廣，運輸署會因應實際情況檢視和改善水上的士服務。

陳美寶書面回覆立法會質詢稱，水上的士2023年9月底前的兩條航線，在該年首9個月客量各自均不超過3,000人，自同年10月6日合併成一條往返尖東及中環、途經灣仔及西九龍的航線及擴展至每日7班船後，至年底的近3個月客量達1.7萬，去年全年更飆升至超過11.3萬。設施配套方面，水上的士營辦商已在尖東近K11商場的靠泊點附近設置售票亭，方便旅客查詢、購票和推廣服務。

提出質詢的選委界梁毓偉關注，水上的士能否用於啟德體育園或維港兩岸大型活動的疏散人流交通工具。陳美寶書面回覆指，相對渡輪而言，其他路面交通工具包括鐵路及巴士，能更有效在短時間內疏散大量人群，政府會詳細檢視個別大型活動的人群疏散安排，並考慮碼頭之行人通達性、碼頭靠泊設施狀況、渡輪服務班次和乘客需求等因素，檢視利用渡輪的實際需要。

西九文化區南面登岸設施料年底竣工

另外，陳美寶指政府有不斷提升公眾碼頭及登岸設施，包括在鯉魚門海旁一帶建造登岸設施及海濱長廊，預計本月底完工，亦在西九文化區M+博物館對出興建南面登岸設施，加強西九文化區的交通配套，工程預計今年底前完成，屆時將開放予公眾船隻及水上的士等水上交通工具使用。