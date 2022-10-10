水務署技工借同事2萬後呃對方已還錢 被判120小時社服令

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名水務署技工欺詐一名機電工程署前同事向他貸款2萬元，並訛稱已向對方償還逾15,500元，被告今日在觀塘裁判法院被署理主任裁判官陳慧敏判處120小時社會服務。裁判官指，基於被告所犯罪行性質，向其判處短期監禁屬合適刑罰，但考慮到被告已還押約3星期以及其他求情因素，遂判處他社會服務令。

案情指，被告於2019年8月入職水務署為技工。在此之前，他曾於機電署任職見習二級技術員。於2020年5月至2021年5月期間，一名機電署前同事應被告要求，借了6筆貸款共逾36,000元給被告。

被告承認於2020年6月至11月期間，先後兩次向上述前同事訛稱，曾支付母親醫療費用及需支付母親的手術費用，欺詐該前同事向他借出其中兩筆貸款共20,000元。被告又承認於2021年4月至7月期間，兩次向該前同事訛稱自己已轉帳共逾15,500元至對方的銀行帳戶，以償還部分欠款。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴被告。

張傳鴻，24歲，水務署技工，早前承認4項罪名，即2項欺詐及2項企圖以欺騙手段逃避法律責任，違反《盜竊罪條例》第16A條及第18B(1)(a)條，以及《刑事罪行條例》第159G條。他其後還押懲教署看管。