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2024-06-02 20:31:50

水務署：有需要調整收費 改善經營狀況 盡量減少對市民影響

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水務署指若調整收費會盡量減低對用戶的影響。

水務署指若調整收費會盡量減低對用戶的影響。

本港水費多年未有調整。水務署表示，有需要調整水費，改善經營狀況；若決定調整收費，將會以循序漸進的方式收回成本，盡量減少對各用戶的影響。有業界人士指近年經營成本上漲，冀加幅不要過高。

署方：客戶數目大增 需擴建設施

水務署回覆查詢時表示，水務經營帳目自1998至99年度起已錄得虧損，客戶數目由當年的220萬，大增至今天的320萬，而水務設施需要擴建以滿足客戶需求，因此導致成本上升，最新水務經營帳目的成本回收率已跌至79%。

署方說，在考慮是否增加水費時，市民的負擔能力是很重要的考慮因素。署方在4月組成外展隊，走訪各行業團體聆聽意見，已與數個餐飲業團體及洗衣業商會的代表會面，會繼續與其他的行業代表包括食品加工業、美容業、酒店業、建造業等團體會面，暫時未有為聽取行業意見方面設立期限。

水務署表示，根據政府定期檢討公共收費的整體政策，若決定調整收費，會以循序漸進的方式收回成本，盡量減少對用戶的影響；而修訂水費水平的建議，必須呈交立法會經立法程序通過，聽取立法會議員的意見。

劉國勳：經濟環境不景 應考慮對市民及商界的影響

洗衣商會主席周漢強表示，理解水費多年未有調整，加價無可厚非；但業界經營成本近年已上漲約2至3成，希望當局體諒，加幅不應達到雙位數字。

立法會議員劉國勳指，面對通脹和人力成本上漲，水務署的成本不斷增加，當局為收回成本而調整收費，可以理解；但近年香港經濟環境不樂觀，政府需要顧及加價對市民和商界的影響。他建議，署方落區收集住戶意見，同時加強教育宣傳節省用水。 


 

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