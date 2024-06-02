水務署：有需要調整收費 改善經營狀況 盡量減少對市民影響

本港水費多年未有調整。水務署表示，有需要調整水費，改善經營狀況；若決定調整收費，將會以循序漸進的方式收回成本，盡量減少對各用戶的影響。有業界人士指近年經營成本上漲，冀加幅不要過高。

署方：客戶數目大增 需擴建設施

水務署回覆查詢時表示，水務經營帳目自1998至99年度起已錄得虧損，客戶數目由當年的220萬，大增至今天的320萬，而水務設施需要擴建以滿足客戶需求，因此導致成本上升，最新水務經營帳目的成本回收率已跌至79%。

署方說，在考慮是否增加水費時，市民的負擔能力是很重要的考慮因素。署方在4月組成外展隊，走訪各行業團體聆聽意見，已與數個餐飲業團體及洗衣業商會的代表會面，會繼續與其他的行業代表包括食品加工業、美容業、酒店業、建造業等團體會面，暫時未有為聽取行業意見方面設立期限。

水務署表示，根據政府定期檢討公共收費的整體政策，若決定調整收費，會以循序漸進的方式收回成本，盡量減少對用戶的影響；而修訂水費水平的建議，必須呈交立法會經立法程序通過，聽取立法會議員的意見。