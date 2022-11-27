水母館實習啟發參與醫療設備開發 IVE生物科技生升讀本地大學醫學工程

黃俊輝在水母館實習時，應用IVE課程所學無菌技術和知識。(VTC)

職業訓練局(VTC)逾1.6萬名畢業生獲頒授各級資歷，10名學生在學業及全人發展表現優秀，獲頒「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」獎，各獲發1萬元獎學金。其中有生物科技高級文憑畢業生黃俊輝，就讀期間曾於水母館實習，啟發他協助開發「自動消毒體重磅的機械臂」，將升讀本地大學醫學工程學士學位課程，冀日後從事動物或醫療研究工作。

黃俊輝中六畢業時正值新冠疫情，決心讀生物科技課程為日後從事醫療研究工作打根基，回饋社會。在水母館實習期間，負責抽取水母組織、飼養水母、維持生態平衡；由於水母脆弱，清洗它們的水缸時活用在IVE學習的無菌技術及知識，亦有操作實驗室儀器培植食物供水母進食，因此受啟發，在IVE另一個跨學科項目「自動消毒體重磅的機械臂」協助開發工作，負責檢驗體重磅的含菌量，驗證消毒機械臂的成效。

另一得獎者是跳繩女獎黃樂程，今年在世界跳繩虛擬錦標賽囊括1金2銀1銅優秀成績；另在科技與運動結合的趨勢下，多次隨IVE酒店及旅遊學科「智能快車」到訪不同中小學，協助學童利用智能及互動裝置做運動等，將升讀本地大學運動及康樂相關學士學位課程，為日後投身運動管理專業做準備。

VTC昨日及下周舉行2022年度畢業禮，向逾1.6萬名畢業生頒授學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑、文憑和證書等各級學歷。同場舉行「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」頒獎禮。教育局長蔡若蓮為典禮預錄致辭，勉勵同學畢業是另一階段學習新起點，盼望他們繼續奮力向前，珍惜學習機會，積極裝自己，把個人發展和國家發展連繫，放眼世界迎接挑戰和機遇。VTC主席戴澤堂指，創新科技年代，業界求才若渴，VTC積極回應社會對人才需求，培育學生成行業棟樑，融入職場發揮所場。