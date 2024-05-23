水泉澳快餐店斬人案｜憶述擸「小心地滑」牌制服兇徒　英勇鞋舖老闆：無得驚

沙田水泉澳廣場斬人案，一名疑有思覺失調紀錄的43歲姓林男子，持刀闖入快餐店內斬傷女職員，多名途人見狀合力將他制服，事件雖然造成3人受傷，惟多名途人見義勇為制服兇徒的行為，引起廣泛關注。其中一名救人英雄是鞋舖老闆呂先生，他當時擸起商場的「小心地滑」鋁牌制服兇徒，他向傳媒憶述事發經過時直言，當時「無得驚」，「點都要幫，再傷及其他人仲大劑」。

呂先生憶述在昨晚7時許看舖時，突然聽到有人大叫，見到許多人從大快活出口奔走，之後見到一名持刀男子在大快活收銀機位置，分別與一名手持梯子的職員，以及一名握著手推車的男子對峙，當下心感不妙，就落閘「擸架生」，隨手拿起商場「小心地滑」鋁牌戒備，並合力包圍持刀男子，最終大快活職員用梯打甩男子手上的利刀，眾人再一擁而上將男子按在地上。

呂先生形容包圍持刀男時情勢緊迫，他們只能見步行步應對變化，希望拖延至警方到場，幸好最終能夠制服。他又形容男子被制服時相當平靜，沒有多大的反抗，眼神顯得飄忽。

「點都要幫，再傷及其他人仲大劑」

被問及為何敢挺身而出制服兇徒，呂先生直言當時「無得驚」，若不制止兇徒，恐怕會發生類似荷里活廣場的慘劇，傷及更多無辜市民，尤其女士和小朋友：「點都要幫，再傷及其他人仲大劑」。他又形容推手推車的市民「最英勇」，敢與手推車與兇徒拉遠距離。