水泉澳邨幼稚園被擲腐蝕性液體　64歲老翁疑不滿聲音犯案被捕

沙田警區刑事總督察盧永健表示，沙田警區刑事部聯同特遣隊翻查大量閉路電視片段，配合背景調查及情報分析，成功鎖定一名疑人。至今日（13日）上午，於沙田區以涉嫌「刑事毀壞」拘捕一名64歲本地老翁，現正被扣留調查。他報稱無業，獨居住於幼稚園附近低層公屋單位約2、3年，相信他因不滿幼稚園於返學放學時段發出的聲音而犯案。調查時，有家長指出於10月分放學時間，有可疑男子於附近徘徊，未知與被捕人是否有關。

事發於昨日（12日）早上7時40分，沙田水泉澳邨修泉樓地下一間幼稚園門柄及門前一棵植物有損毀，地上遺有呈黃色液體、地上遺有大量玻璃樽碎片，職員懷疑有人用玻璃樽裝腐蝕性液體擲向幼稚園。警方接報後，大批軍裝及便衣警員趕抵現場，圍封幼稚園調查。警方經初步調查，懷疑為化學液體，稍後將會送去化驗。警方在場向幼稚園清潔女工錄取口供，將案件列作「刑事毀壞」調查，交由沙田警區刑事調查隊第九隊跟進。根據附近閉路電視片段，今日（12日）凌晨4時許，一名可疑男子在校門掟了一樽化學液體隨即逃去。該名男子年約50歲至60歲，身高1.5米高，穿黑鞋、長袖衫及短褲男子。