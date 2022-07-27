水耕新科技種3農作物 漁護署︰不受蟲害天氣季節影響

(左起)李耀燿和王灝雲展示水耕種植的西洋菜、紫白菜苗和金盞花。(李睿哲攝)

中心第二期展示的3款水耕新科技，包括採用多層設計，可增加耕作面積提高產量的「可移動水耕栽培系統」、減少灌溉水用量的「氣霧耕作系統」及將種植工序安排在非辦公時間進行的「自動化水耕種植系統」。

中心第二期引入3款水耕新科技，包括採用多層設計，可增加耕作面積提高產量的「可移動水耕栽培系統」。(李睿哲攝)

中心近日成功栽種出兩種蔬菜及一種食用花，包括西洋菜、有豐富花青素的紫白菜苗和可泡茶或製作糕點供食用金盞花，利用環控水耕技術更可全年生產。當中紫白菜苗收成期較短，只需24日，西洋菜33天，而金盞花則須50日。市民可經蔬菜統營處網上平台購買，西洋菜一公斤80元、紫白菜苗28元100克、金盞花20朵40元，漁護署農業管理主任(農場現代化)李耀燿指出，水耕作物的生產需要一些水耕栽種的設施，相比泥土田上栽種的略高。

漁護署農業主任(有機耕作)王灝雲表示，水耕種植在室內進行，較少受到蟲害、或惡劣天氣影響，產量非常穩定。漁護署會向水耕作業者推廣技術。中心推出「水耕種植實習培訓先導計劃」，為有興趣投身本地水耕農業的投資者、初創農夫及本地專上學生提供經營室內環控水耕農場的專業知識及實習機會。